Carolina lovi potrditev, v Vegasu se šele začenja

Končnica lige NHL se nadaljuje. V noči na torek sta na sporedu dva obračuna drugega kroga, Carolina Hurricanes bodo skušali potrditi prvo zmago, medtem ko se na zahodu šele začenja spopad med Vegas Golden Knights in Anaheim Ducks.

Carolina ima po prvi tekmi prednost proti Philadelphia Flyers in jo želi na domačem ledu še povečati. Hurricanes so v dobri formi, kar dokazuje niz zmag v zadnjem obdobju. Philadelphia Flyers bodo morali na drugi tekmi pokazati več, predvsem v napadu.

Na zahodu pa se serija šele začenja, ko bo Vegas na domačem ledu lovil uvodno prednost proti Anaheimu, ki je v rednem delu dobil vse medsebojne tekme.

Liga NHL, končnica, 4. maj:

Drugi krog končnice:

Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /1:0/

Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /0:0/ Vzhod:

Carloina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /1:0/

Buffalo Sabres (2) – Tampa Bay Lightning (3)/Montreal Canadiens (4) /0:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

