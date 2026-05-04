Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
22.00

Osveženo pred

3 ure, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NHL Philadelphia Flyers Anaheim Ducks Vegas Golden Knights Carolina Hurricanes

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 22.00

3 ure, 12 minut

Liga NHL, drugi krog končnice, 4. maj

Carolina lovi potrditev, v Vegasu se šele začenja

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Carolina Hurricanes | Foto Reuters

Foto: Reuters

Končnica lige NHL se nadaljuje. V noči na torek sta na sporedu dva obračuna drugega kroga, Carolina Hurricanes bodo skušali potrditi prvo zmago, medtem ko se na zahodu šele začenja spopad med Vegas Golden Knights in Anaheim Ducks.

Carolina ima po prvi tekmi prednost proti Philadelphia Flyers in jo želi na domačem ledu še povečati. Hurricanes so v dobri formi, kar dokazuje niz zmag v zadnjem obdobju. Philadelphia Flyers bodo morali na drugi tekmi pokazati več, predvsem v napadu.

Na zahodu pa se serija šele začenja, ko bo Vegas na domačem ledu lovil uvodno prednost proti Anaheimu, ki je v rednem delu dobil vse medsebojne tekme.

Liga NHL, končnica, 4. maj:

Drugi krog končnice:


Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /1:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /0:0/

Vzhod:
Carloina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /1:0/
Buffalo Sabres (2) – Tampa Bay Lightning (3)/Montreal Canadiens (4) /0:0/

//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še:

Alexandre Texier, Montreal Canadiens
Sportal Colorado do uvodne zmage, Montreal do slavja na sedmi tekmi #video
Logan Stankoven
Sportal Stankoven z dvema goloma pomagal Carolini do prve zmage v drugem krogu končnice NHL
Gage Goncalves Tampa Bay Lightning
Sportal V 10. minuti podaljška Tampa do zmage in sedme tekme
NHL Philadelphia Flyers Anaheim Ducks Vegas Golden Knights Carolina Hurricanes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.