Branilci naslova lovijo drugo doma, Dallas in Toronto drugi v gosteh

V hokejski ligi NHL poskušajo branilci naslova prvakov Washington Capitals proti Carolina Hurricanes še drugič izkoristiti prednost domačega igrišča in v njuni četrtfinalni seriji vzhodne konference povesti z 2:0 v zmagah. Popravni izpit za Boston Bruins in Nashville Predators.

Hokejisti Bostona so prvo domačo tekmo serije s Toronto Maple Leafs izgubil, ponoči imajo popravni izpit. Prav tako Nashville Predators na zahodu. Ti so s četrtfinalom začeli slabo in prvo tekmo proti Dallas Stars doma izgubili.

Pittsburgh Penguins po dveh porazih proti Islanders v New Yorku zdaj iščejo prvo zmago v seriji na domačem ledu.

Calgary Flames gostijo Colorado Avalanche in poskušajo v seriji povesti z 2:0.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 13. april:

