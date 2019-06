Boston si lahko pribori prvi zaključni plošček

St. Louis ima po zgodovinskih podatkih sedaj malo možnosti za osvojitev Stanleyjevega pokala. Od leta 1939, ko so uveljavili finalno serijo na štiri zmage, so ekipe, ki so dobile tretjo tekmo in povedle z 2:1, v 79 odstotkih primerov osvojile najprestižnejšo klubsko lovoriko v svetovnem hokeju.

Liga NHL, finale, 3. junij:

