Beloruse skrbi: Morda se ne bomo smeli vrniti v domovino

Bojijo se izpada in ukrepov predsednika Lukašenka

Dolgoletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, sicer velik hokejski zanesenjak, kljub obilici dela v državi te dni pogleduje tudi proti Köbenhavnu in ne more biti zadovoljen. Njegovim hokejistom na svetovnem prvenstvu ne kaže dobro. "Če ne premagamo Avstrije in izpademo, se morda ne bomo smeli vrniti domov," je strah pred ostrimi predsedniškimi ukrepi po tretji ničli izrazil vratar Vitalij Trus.

Že pred prihodom na svetovno hokejsko prvenstvo najvišjega kakovostnega razreda se je okoli beloruske reprezentance pojavljajo veliko vprašajev. Pomlajena izbrana vrsta in konec kariere v zadnjih letih prvega vratarja sta že pred začetkom turnirja precej skrbela hokejske privržence Belorusije.

Črne napovedi, da bi se njihovi ljubljenci lahko znašli v nezavidljivem položaju in pred izpadom v drugi kakovostni razred, v katerem so bili zadnjič leta 2004, se po treh tekmah uresničujejo.

Slab začetek odnesel Kanadčana

Če sta bila poraza, a ne tako visoka, proti favoriziranim Švedom (0:5) in Rusom (0:6) pričakovana, pa zagotovo niso pričakovali visokega poraza s Francozi (6:2). Le dva dosežena in 17 prejetih zadetkov, blede predstave, nič točk in zadnje mesto na lestvici po treh tekmah so bili dovolj velik alarm, da so Belorusi kar sredi prvenstva opravili selektorsko menjavo. Taktirko glavnega stratega je iz rok Dava Lewisa prevzel dozdajšnji pomočnik Sergej Puškov.

Pri beloruski hokejski zvezi trdijo, da predsednik Aleksander Lukašenko ni imel nič pri menjavi selektorja. Foto: Reuters

Uradno, ker je Kanadčan sam izrazil željo po odhodu, saj naj bi le takojšnja zamenjava lahko pozitivno vplivala na izboljšanje beloruske igre. Ob tem so pri beloruski hokejski zvezi dodali, da si Lewis želi več časa preživeti z družino, predvsem z vnuki. Neuradno pa nekateri namigujejo, da naj bi imel prste pri menjavi samovoljni predsednik države Aleksander Lukašenko.

Predsednik ima pomembnejše stvari, kot je menjava selektorja

Veliki ljubitelj hokeja Lukašenko, pogosto ga igra z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, te dni ne more biti navdušen nad predstavami Belorusov na SP. Putin je lahko z igro zbornaje komande precej bolj. Foto: Reuters

"On je kot bog, bič božji. Ljudje ga obožujejo, pomaga, a hoče imeti red. O vsem odloča sam," je pred leti v pogovoru za Sportal o Lukašenku dejal rokometni trener Tomaž Čater, ki mu delo v Belorusiji ni tuje.

63-letni politik, ki je na čelu države že skoraj četrt stoletja, je velik ljubitelj hokeja, zato mu igre beloruskih oklepnikov na Danskem nikakor niso ostale skrite. In nad njimi ne more biti navdušen. Kljub temu Belorusi zatrjujejo, da se o selektorski menjavi z Lukašenkom niso dogovarjali.

"Cenjeni predsednik Belorusije ima dovolj težav in pomembnejših stvari, s katerimi se mora ukvarjati, kot je soglašanje pri imenovanju novega selektorja med prvenstvom. Seveda vselej spremlja hokej, a v naši zvezi imamo odgovorne ljudi, ki sami sprejemajo takšne odločitve," je športni direktor beloruske hokejske zveze Vladislav Kločkov po pisanju ruskega r.sport zavrnil namigovanja, da je Lukašenko diktiral tudi to športno spremembo.

Moramo ostati v eliti "Nekaj sprememb bomo vnesli v igro in videli, kako bodo delovale. Že zdaj čutim spremembe, saj je okoli mene kar naenkrat toliko novinarjev. Na preostalih tekmah želim unovčiti zaupanje in uresničiti cilj. Ta je jasen. Narediti moramo vse, da ostanemo v eliti. Ponavadi sta ob trenerskih menjavah mogoča dva scenarija. Z novo energijo prebudiš igralce in zaigrajo bolje ali pa se ne spremeni nič. Upam, da bo pri nas obveljal prvi," je po prevzemu selektorske taktirke dejal Puškov.

Igralci v skrbeh

Belorusi so po treh tekmah v nezavidljivem položaju. Če ne bo večjih presenečenj, se bodo za obstanek med elito v soboto borili z Avstrijci, ki so pri eni točki. V primeru poraza bi jim trda predla. Tega se dobro zavedajo. Skrb pred izpadom v skupino B, v kateri bo prihodnje leto igrala tudi Slovenija, in državnimi ukrepi, ki bi lahko sledili, je velika.

Vratar Belorusije Vitalij Trus je izrazil skrb, da bi ob morebitnem izpadu Belorusije iz elite lahko sledili ostri ukrepi. Foto: Reuters

"Naša najpomembnejša tekma prvenstva bo tista z Avstrijo. Spremljali bomo tudi, kako bodo igrali s Francijo. V vsakem primeru moramo zmagati, sicer morda ne bomo smeli vstopiti v domovino," je za mnoge presenetljive besede za r.sport izrekel beloruski vratar Vitalij Trus.

Devetindvajsetletni čuvaj mreže je dodal: "Predsednik se na poraze odzove burno, niso mu všeč. Neprestano kritizira hokej, mi pa ga vselej poslušamo. Pritisk je, a mi se ne smemo ozirati nanj. Moramo igrati hokej, kot ga najbolje znamo, zmagati in ostati v eliti."

Dan D za Beloruse bo sobota, že danes pa jih čaka obračun s Švico.