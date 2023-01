Anže Kopitar in druščina gostijo Boston

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na petek je v ligi NHL na sporedu kar deset tekem. Na delu bodo tudi LA Kings in Anže Kopitar. K njim v goste prihaja Boston Bruins.

Kralji bodo na domačem ledu gostili Boston Bruins, ki so prva ekipa atlantski diviziji, medtem ko so LA Kings v pacifiški diviziji na šestem mestu.

Anže Kopitar in druščina so zadnjo tekmo igrali proti Dallas Stars, katero so dobil s 3:2. Hrušičan je na tej tekmi prispeval drugi gol. Boston pa je na zadnji tekmi doma premagal Pittsburgh Penguins z 2:1.

Tokrat se bosta LA Kings in Boston srečala drugič v tej sezoni. Prvo tekmo so kralji dobili po kazenskih strelih (3:2).

