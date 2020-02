Konec je sanjskega niza Jesenic

Železarji so lov na 12. zaporedno zmago v Alpski ligi odprli z vodstom po šestih minutah, ko je gostujočega vratarja Colina Furlonga premagal Jaka Šturm. Pustertal je še pred koncem uvodne tretjine z dvema zadetkoma v dveh minutah povedel in vodstva ni več izpustil iz rok. Južni Tirolci so v 28. minuti ob igralcu več ušli na +2 (3:1), a je še pred koncem drugega dela Gašper Seršen Jeseničane približal na zgolj zadetek. Moštvo Mitje Šivica je ob koncu poskušalo podaljšek izsiliti brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Tommaso Traversa z zadetkom v prazen gol razblinil vse dvome o zmagovalcu.

Železarji bodo spet na delu v torek, ko bodo gostovali pri Asiagu, pri katerem se danes mudi Olimpija.

Alpska hokejska liga, 15. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 2 – 8 (2)

2. Ritten 1 – 6 (3)

3. HK SŽ Olimpija 1 – 4 (4)

4. HDD Sij Acroni Jesenice 2 – 3

5. Cortina 1 – 1 (1)

5. Asiago 1 – 0 *() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 15.–16. februar, kvalifikacijski skupini

Preberite še: