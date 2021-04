Avstrijci v Ljubljani izsilili četrto tekmo, Jeseničani v težavah

Hokejisti HK SŽ Olimpija bi si lahko že danes z zmago nad Lustenauom v domačem Tivoliju priigrali finale Alpske lige, a so doživeli poraz z 1:2 in bodo morali še enkrat odpotovati v Avstrijo. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so v dvorani Podmežakla izgubili proti Asiagu in v polfinalni seriji zdaj zaostajajo z 1:2.

Lustenau si je danes v Hali Tivoli reševal življenje, saj bi Ljubljančani z zmago že končali njegovo sezono. Avstrijcem je uspelo, zmagali so z 2:1 in izsilili četrto tekmo polfinala, ki bo v četrtek ob 19.30.

V prvi tretjini današnje tekme zadetkov ni bilo, v drugih 20 minutah igre pa se je zgodilo vse. Lustenau je v vodstvo popeljal Christopher D'Alvise, ki je domačega čuvaja mreže Paava Hölsä premagal v 26. minuti tekme. Le dobro minuto kasneje so zmaji odgovorili z golom Nika Simšiča, v 33. minuti pa je domača obramba še enkrat klecnila, zadel je Timo Demuth in avstrijska ekipa je prešla v vodstvo.

Tega je z borbeno igro ubranila vse do konca tekme, pa čeprav so domači bolj ali manj prevladovali na ledu. Olimpija je na vrata izjemno razpoloženega Anthonyja Morroneja sprožila 34 strelov (33 obramb), Hölsä na drugi strani jih je ubranil 16 (18 strelov).

Trener Olimpije Raimo Summanen je tudi tokrat pogrešal pomembna napadalca Marca-Olivierja Valleranda in Žigo Pešuta, ki ju v kadru Ljubljančanov ne bo niti v četrtek. Če Lustenau slučajno izsili še peto tekmo, pa bodo pri Olimpiji "razmislili o njuni vrnitvi".

Jeseničani v polfinalni seriji z Asiagom zaostajajo z 1:2 v zmagah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseničani v četrtek za biti ali ne biti

Gorenjska ekipa, ki je na prvi polfinalni tekmi proti Asiagu slavila po podaljšku (4:3), na drugi pa v gosteh izgubila z 1:4, je danes doživela še drugi poraz. Gostje iz Italije so v Podmežakli zmagali s 5:3. Že po osmih minutah tekme so vodili z 2:0, a so se nato domači z goli Mirka Đumića, Jaka Sodje in Jaka Šturma vrnili v igro in povedli, nato pa v vsega pol minute v začetku tretje tretjine zapravili vodstvo. Gorenjci so v zaključku tekme močno pritisnili na vrata nasprotnika, v izdihljajih tekme je trener Mitja Šivic iz vrat potegnil Žana Usa in ga nadomestil s šestim igralcem na ledu, a je Asiago zadel še prazno mrežo domačih in se veselil zmage s 5:3.

Železarji so bili agresivni, na vrata gostujoče hobotnice Gianluce Vallinija so sprožili kar 42 strelov, Asiago pa je bil bolj učinkovit, štiri gole so Žanu Usu zabili iz 28 poskusov, enega pa kot že rečeno v nebranjeno mrežo.

V četrtek ob 19. uri v Asiagu Jeseničane čaka tekma za biti ali ne biti.