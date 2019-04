Jeseničani v Italiji za biti ali ne biti

V torek se bo nadaljevala in odločila napeta polfinalna serija Alpske lige med HDD Sij Acroni Jesenice in najboljšo ekipo rednega dela Val Pusterio. Železarji so imeli v nedeljo priložnost pred okoli 3.500 gledalci v Podmežakli izkoristiti zaključni plošček za finale, a so gostje z zadetkom 17 sekund pred koncem rednega dela zadeli za zmago s 3:2 in ohranili upe na napredovanje.

O tem, kdo si bo priboril finalno vstopnico, bo tako odločala peta torkova tekma (vse štiri so se končale z zadetkom razlike), ki jo bodo odigrali v Italiji. Kdor bo zmagal, se bo v finalu pomeril s HK SŽ Olimpija.

Olimpija čaka nasprotnika

Ljubljančani so polfinalno serijo končali že v petek, ko so s 3:0 v zmagah izločili Lustenau. Finale se bo začel v četrtek. Če bosta v njem igrala slovenska rivala, se bo serija začela v Ljubljani, če pa bodo v finalu zaigrali Italijani, pa se bo bitka začela v Brunicu.

Termini finala Alpske lige: 11., 12., 14., 15., 17., 19., 21. april

Alpska liga, polfinale, peta tekma

