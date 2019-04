Se bodo Jeseničani pridružili Olimpiji v finalu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V alpski ligi bi lahko danes dobili še drugega finalista. Če bo temu res tako, bo to pomenilo, da bomo v nadaljevanju spremljali slovenski finale. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v rokah držijo zaključni plošček za napredovanje v zadnji del tekmovanja. Izkoristiti ga bodo poskušali v nedeljo, ko bodo palice z Val Pusterio prekrižali v domači Podmežakli ob 19. uri.

Vse tri polfinale tekme v paru so se končale z zadetkom razlike, prvi dve po podaljšku s 3:2, zadnja pa z 1:0, ko je Jeseničanom prednost v zmagah tri sekunde pred koncem obračuna zagotovil kapetan Andrej Tavželj. Če se bo ponovila zgodba s prvih treh tekem, bo spet izjemno pomembna dnevna forma vratarja. V končnici se je Kanadčan v jeseniških vratih Matt Climie odlično izkazal.

Če bodo Italijani serijo v nedeljo izenačili na 2:2 v zmagah, bo o drugem finalistu odločala torkova tekma v Italiji.

HK SŽ Olimpija si je finale zagotovila v petek. Če se bo za lovoriko Alpske lige udarila z Jeseničani, bo finale štel tudi za finale državnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija čaka nasprotnika

Kot prvi so se v finale v petek uvrstili hokejisti HK SŽ Olimpija. Ljubljančani so v polfinalu s 3:0 v zmagah izločili Lustenau in si po lanskem četrtfinalu prvič zagotovili finale.

Če jim bomo nasproti stali Jeseničani, bo finale Alpske lige štel dvojno - tudi za finale državnega prvenstva.

Alpska liga, polfinale, četrta tekma

