Sobota,
21. 2. 2026,
9.00

Alpska liga, master round in kvalifikacijski skupini, 21. februar

Pomembna domača tekma za železarje

Hokejisti HDD Jesenice po četrtkovem porazu v Italiji prav veliko časa za regeneracijo niso imeli. Že danes jih čaka pomembno domače srečanje proti Gardeni, na katerem bomo poskušali na račun vpisati prepotrebno točko ali več točk. Železarji so v svoji kvalifikacijski skupini trenutno na tretjem mestu, zadnjem, ki še ohranja upe na igranje v končnici. Na prvih dveh mestih so večerni nasprotniki in Ritten.

Jeseničani brez možnosti na Južnem Tirolskem

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice na izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Po končanem drugem delu, v katerem ekipe odigrajo po šest tekem, bodo prve tri iz obeh kvalifikacijskih skupin v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico.

Alpska liga

Sobota, 21. februar

Lestvice:

hokej ZOI ZDA Švedska Quinn Hughes
Drama: po Kanadi, ki je ostala brez kapetana, sta se v podaljšku rešili tudi Finska in ZDA
ZDA hokej ženske
Američanke po podaljšku do zlata, Švicarke bronaste
EC KAC : HK Olimpija
Olimpija izgubila pri vodilnih Korošcih
ZOI Milano 2026, polfinale, ZDA : Slovaška
Američani prek Slovakov zanesljivo do finala s Kanadčani
Ne spreglejte
