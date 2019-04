Olimpija boj za lovoriko odpira v Italiji

V Alpski ligi se začenja zadnje dejanje tekmovanja, finalna serija, ki je slovensko-italijansko obarvana. Za lovoriko se bosta namreč udarili najboljši moštvi rednega dela, prvouvrščena ekipa Val Pusteria in druga HK SŽ Olimpija. Ekipi sta v rednem delu igrali dvakrat, obakrat so zmagali Italijani. Na septembrski tekmi s 4:1, na januarski pa po preobratu in kazenskih strelih s 3:2.

"V rednem delu smo prvo tekmo z njimi igrali šele kot drugo v sezoni in ni bila pokazatelj, doma pa smo izgubili po vodstvu z 2:0 in tudi zato smo kar veseli, da smo jih dobili, ker so najboljše moštvo sezone. Radi bi pokazali, da smo boljša ekipa, in upam, da bomo to tudi dokazali," je o dozdajšnjih medsebojnih obračunih sezone dejal kapetan zmajev Aleš Mušič.

Olimpija po najhitrejši, Pustertal po najdaljši poti

Ljubljančani, v postavo se vrača Miha Zajc, so v polfinalu brez poraza, s 3:0 v zmagah, izločili Lustenau, precej težje delo so imeli hokejisti Val Pusterie. Tem je nasproti stal drugi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice. Strli so ga šele v podaljšku odločilne torkove pete tekme - vse so se končale zgolj z zadetkom razlike.

Pustertal je v rednem delu Olimpijo premagal na obeh tekmah, na drugi šele po kazenskih strelih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Igrajo discipliniran, hiter hokej, enak v vsej sezoni. Mi smo na to pripravljeni, prednosti Olimpije pa so, da smo drsalno in fizično boljši, imamo pa tudi širši kader, ki lahko zadene," pred prvo tekmo razmišlja trener zeleno-belega tabora Jure Vnuk.

Prvak tekmovanja bo postala ekipa, ki bo prva zmagala štirikrat. Serija se bo po dveh tekmah na Južnem Tirolskem v nedeljo za dva obračuna preselila v Ljubljano. Prvaka bi lahko najhitreje dobili v ponedeljek v Tivoliju, najpozneje pa v nedeljo, 21. aprila, v Italiji.

Alpska liga, finale, prva tekma

Finale Alpske lige (Igrajo na štiri zmage):



Četrtek, 11. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 12. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija *če bo potrebno

