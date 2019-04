Olimpija na domačem ledu lovi prednost v seriji

Na uvodnem finalnem obračunu najboljših ekip rednega dela je južnotirolsko moštvo Pustertal Olimpijo doma premagalo s 3:0, na drugi tekmi v Brunicu pa so Ljubljančani nasprotniku vrnili z visoko zmago s 7:2.

"Prilagodili smo se njihovemu stilu igre. So bolj groba ekipa in rekli smo, da gremo tudi mi lahko tako v tekmo. To se nam je obrestovalo. Šli smo bolj na gol in spremenili pristop. Zdaj se bomo poskusili čim bolj spočiti do nedelje, ko nas čaka domača tekma. Mislim, da smo doma še večji favoriti. Upamo, da bo polna dvorana in da bodo tudi oni malo bolj pod pritiskom," je po visoki zmagi, s katero je zeleno-beli tabor finalno serijo izenačil, dejal strelec treh zadetkov Sašo Rajsar.

Želijo si čim več navijačev

Ljubljančani upajo, da jih bo na prvi domači tekmi, v Tivoliju se bo začela ob 17.30, spodbujalo čim več navijačev. "Vsi si želimo, da bi prišlo čim več ljudi v Halo Tivoli. Potrebujemo navijače, to je finale in ne bomo popuščali," pravi trener Jure Vnuk.

Za gledalce bosta tokrat odprti obe tribuni. V klubu opozarjajo na pomanjkanje parkirnih mest v Tivoliju in priporočajo nakup vstopnic v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventima. Vstopnica namreč omogoča brezplačen prevoz z LPP tri ure pred prireditvijo in po njej.

Časa za počitek po večerni tekmi ne bo veliko, saj četrta tekma sledi že v ponedeljek ob 19.15 v Tivoliju, nato pa se bosta ekipi hitro vrnili v Italijo, kjer bo v sredo zvečer peto srečanje.

Alpska liga, finale, tretja tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1-zadetek z igralcem več Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo potrebno

