Jeseničani lahko doma postanejo prvaki, Slavija oddala kandidaturo za Alpsko ligo

Dvorana Podmežakla bo ob 20. uri prizorišče četrte finalne tekme Alpske lige. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice imajo priložnost, da pred polnimi domačimi tribunami z zmago nad Asiagom postanejo prvaki tekmovanja. Če bi italijanskemu tekmecu serijo uspelo izenačiti, bi o prvaku odločala peta torkova tekma. Kandidaturo za nastop v Alpski ligi v prihodnji sezoni je oddalo 16 od 17 klubov, ki so v njej igrali to sezono, in še dva novinca – HK Slavija Junior in italijanski Hockey Unterland Cavaliers.

Zvečer se v dvorani Podmežakla obeta najbolj množičen obisk navijačev v tej sezoni. Železarji so namreč zmago oddaljeni od naslova prvaka Alpske lige, v kateri lahko nasledijo HK SŽ Olimpija, ki je slavil lani.

Jeseničani so finalno serijo proti Asiagu odprli s porazom (1:4) v Italiji, nato z domačo zmago v podaljšku finale izenačili, v četrtek pa na gostovanju trpeli, a na krilih izjemno razpoloženega vratarja Oscarja Fröberga (54 obramb) zmagali s 4:1 in si priigrali zaključni plošček za prvaka.

Tega lahko danes izkoristijo na svojem ledu, kjer zna znova biti odločilni faktor dnevna forma vratarja. Italijani so deset minut pred koncem četrtkovega srečanja ob rezultatu 1:1 ostali brez prvega čuvaja mreže. Poškodovanega Gianluco Vallinija je zamenjal Luca Stevan, ki je prejel en zadetek, dva ploščka pa so nato varovanci Nika Zupančiča zadeli v prazen gol. Današnji nastop Vallinija je pod vprašajem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi jeseniški finale

Medtem ko Jeseničani igrajo v prvem finalu Alpske lige, pa je Asiago vajen igranja v finalu. Lani je v njem izgubil proti Olimpiji (0:3), leta 2017 je proti Rittnu vodil z 2:0 v zmagah, na koncu pa izgubil z 2:3, leta 2018 pa je postal prvak.

Ob 16-erici kandidirata še Slavija in prvak druge italijanske lige

Do petka popoldan, ko se je iztekel rok za kandidature za igranje v Alpski ligi v prihodnji sezoni, je te oddalo 16 (od 17) aktivnih klubov lige in še dva novinca. To sta HK Slavija Junior, o povezovanju s katero so govorili pri novincu ICEHL HK SŽ Olimpija, in prvak druge italijanske lige Hockey Unterland Cavaliers iz Egne.

Sestavo lige bodo zdaj potrjevale nacionalne zveze iz Avstrije, Italije in Slovenije. Kdo bo prihodnjo sezono del Alpske lige, bo znano do 10. maja. Avstrijski mediji so se razpisali, da je Feldkirch oddal skupno kandidaturo za igranje v ICEHL v prihodnji sezoni z Dornbirnom, da pa se za nastop v ICEHL v bližnji prihodnosti zanimata tudi letošnja finalista.