Ni počitka: Olimpija po izenačenje, Južni Tirolci po zvišanje vodstva

Finale Alpske lige se je v četrtek začel z domačo zmago najboljšega moštva rednega dela sezone Val Pusterio nad HK SŽ Olimpija. Italijani so si finalno vstopnico priborili šele v torek, ko so po podaljšku na peti tekmi izločili HDD Sij Acroni Jesenice (vseh pet tekem se je končalo z zadetkom razlike), Ljubljančani so v finale zadrsali že štiri dni prej - v polfinalu so bili s 3:0 v zmagah boljši od Lustenaua.

Moštvo iz Južne Tirolske je bilo v četrtek boljši tekmec na ledu, discipliniran in pripravljen kaznovati Olimpijine izključitve, ki si jih je privoščila preveč. Prvi zadetek so gostitelji dosegli ob igralcu več, drugega pa le sekundo po izteku kazni zeleno-belega tabora, ki mu nikakor ni uspelo pospraviti ploščka za hrbet zanesljivega kanadskega vratarja Keitha Colina Furlonga.

Pustertal na pol poti ali Olimpija z izenačenjem?

Pustertal je tako še tretjič v sezoni premagal Olimpijo. Že zvečer se bosta finalista spet srečala v Brunicu. Domačini bodo poskušali v seriji na štiri zmage uiti na 2:0, slovenski podprvak pa bo iskal izenačenje.

Serija se bo po dveh tekmah na Južnem Tirolskem v nedeljo za dva obračuna preselila v Ljubljano. Prvaka bi lahko najhitreje dobili v ponedeljek v Tivoliju, najpozneje pa v nedeljo, 21. aprila, v Italiji.

Alpska liga, finale, druga tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



Petek, 12. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo potrebno

