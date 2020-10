Na Jesenicah drugi polčas derbija, Olimpija z veliko prednostjo

Nov tekmovalni dan v Alpski ligi in nov slovenski derbi, po katerem bodo podelili prve točke. Moštva v predtekmovanju letos igrajo v štirih skupinah po štiri in šele po seštevku dveh medsebojnih srečanj ekipa dobi točke. Hokejisti HK SŽ Olimpija so prvi polčas obračuna s HDD Sij Acroni Jesenice zanesljivo dobili, v soboto so v Tivoliju zmagali s 6:1, tako da v večerno tekmo vstopajo z ogromno prednostjo.

"Na to tekmo je treba pozabiti, se na treningih zakopati v delo in še dvigniti igro, ker je ta ekipa to sposobna," je po sobotni zmagi dejal začasni glavni trener Olimpije Gregor Polončič.

Na drugi strani je trener Jesenic Mitja Šivic dal vedeti, da bodo srečanje vzeli kot svojo tekmo in ne bodo razmišljali o seštevanju rezultatov: "Ne bomo se osredotočali na to, da je bilo na prvi tekmi 1:6, ampak kot da je 0:0, na to, da želimo biti boljši, kot smo bili tokrat. Imeti v glavi, da moramo zmagati za pet, ne bi bilo pravo razmišljanje. Treba se bo dobro pripraviti in najti fokus."



Obračun v Podmežakli, kjer bodo Jeseničani z rožnatimi dresi sodelovali pri osveščanju javnosti o raku dojk, se bo začel ob 19. uri. Železarji bodo, podobno kot lani, ves oktober igrali v rožnatih dresih, navijači pa se bodo za drese potegovali na spletni dražbi, izkupiček bodo v jeseniškem klubu namenili združenju Europa Donna Slovenija.

Vstop v dvorano bo omogočen zgolj lastnikom sezonskih vstopnic in njihovim otrokom do 12. leta starosti, sporočajo iz kluba in gledalce naprošajo, da se držijo pravil, ki veljajo v trenutnih razmerah.

Dve današnji tekmi sta zaradi okužb z novim koronavirusom odpovedani (Fassa - Asiago, Cortina - Gardena).

Predvideno je, če bodo razmere to dopuščale, da se slovenski ekipi za naslednji par točk na dveh tekmah pomerita z drugima ekipama Linza in Celovca. Jeseničani naj bi tako v soboto pričakali Linz, Olimpija pa bo gostovala na Koroškem.

Zakaj seštevek dveh tekem?

Dejan Kontrec pojasnjuje, da so se za seštevek tekem odločili, ker ekipi Olimpija in Jesenice nastopata v na papirju najlažji skupini in bi si v primeru točkovanja na vsaki tekmi lahko priigrali veliko prednost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Novost letošnje sezone Alpske lige, ki se bo razvijala v skladu z razvojem epidemiološke slike v državah udeleženkah, je predtekmovanje v štirih mini "lokalnih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki igrajo po dve medsebojni tekmi. Slovenska kluba imata v svoji skupini še drugo celovško ekipo in drugo moštvo iz Linza. V drugih skupinah so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch; Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten; Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro.

Posebnost te mini skupine je, da bodo po dve tekmi istih nasprotnikov rezultatsko sešteli in šele ti seštevki bodo ekipam prinesli točke (tri za zmago, dve za zmago, če bo po skupnem neodločenem izidu na dveh tekmah odločal podaljšek, ter eno za poraz po tej drugi možnosti).

Nekateri so se po sobotni visoki zmagi Olimpije nad Jesenicami obregnili ob seštevanje dveh tekem, saj je težko verjeti, da bi Jeseničanom lahko uspel zasuk. Na to so se odzvali pri Hokejski zvezi Slovenije.

"Sistem pridobivanja točk v tem delu je tak zato, ker imata Olimpija in Jesenice v skupini kluba, ki sta bila zadnja leta pri dnu lestvice, posledično je skupina lažja kot katera od italijanskih. Če bi štela vsaka tekma, bi si tako Olimpija ali Jesenice lahko nabrala tudi 18 točk in s tem veliko prednost napram drugim klubom, predvsem italijanskim, ki so v težjih skupinah, v katerih je težje priti do točk. Tak sistem ne bi bil pošten do drugih. Ene same medsebojne tekme pa tudi nismo želeli, saj bi se lahko gostujoči ekipi zdelo nepošteno, da ni bila gostiteljica sama," je seštevanje dveh tekem pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.