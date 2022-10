Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri gostili mlado ekipo Celovca, za katero igra kar nekaj Slovencev (Andrej Tavželj, Luka Gomboc, Luc Slivnik, Anže Šiftar). Železarji se bodo Korošcem zoperstavili brez kaznovanega kapetana Gašperja Glaviča (dve tekmi prepovedi) in Jaše Jenka (ena tekma prepovedi). Jeseničani so s petimi zmagami na petih tekmah drugi, Celovec je osmi.

Napadalca sta si kazen prislužila zaradi vložka ob koncu tekme pri Zell am See, kjer so Jeseničani zmagali s 4:2. Komisija je po ogledu videoposnetka pobudniku Glaviču izrekla dve tekmi prepovedi, Jenku in igralcu domačih Laurinu Müllerju pa eno. Trener Gorenjcev Gaber Glavič je prejel opomin.