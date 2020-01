Jeseničani nad najskromnejšo ekipo, Olimpija po podaljšanje niza v Italijo

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri gostili prvo tekmo v letu 2020. Palice bodo prekrižali z najslabšo ekipo tekmovanja, drugim moštvom Linza, ki ima na zadnjem mestu tri točke, zmage po rednem delu pa še ne pozna. Železarji so tako na dvoboju, na katerem bodo iskali četrto zaporedno zmago, izraziti favoriti. Člani HK SŽ Olimpija, ki so se v soboto kot prvi že uvrstili v končnico, bodo zvečer gostovali pri Gardeni.

Do konca rednega dela Alpske lige bodo moštva odigrala od pet do sedem tekem. Jeseničane čaka še sedem obračunov. Zvečer bodo pričakali najskromnejše moštvo tekmovanja. Novinec iz Linza ne zmore slediti nasprotnikom, na zadnjem mestu ima zgolj tri točke. Na drugi strani so Jeseničani z 42 na 12. mestu. Od šestega mesta, ki po rednem delu vodi neposredno v končnico, jih loči šest točk. Na uvodni tekmi sezone so železarji drugo ekipo Linza premagali s 4:0, zvečer pa bodo imeli lepo priložnost, da zmagoviti niz podaljšajo na štiri.

Vodilni Ljubljančani so si v soboto doma kot prvi zagotovili napredovanje v četrtfinale, saj bodo redni del zagotovo končali med najboljšo šesterico. Zvečer bodo zmagoviti alpski niz poskušali podaljšati na številko devet. Na uvodnem medsebojnem obračunu s 13. Gardeno so zmaji zmagali šele po kazenskih strelih.

Olimpija gostuje pri Gardeni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po ponedeljkovih tekmah bosta slovenska predstavnika spet na delu v četrtek, Olimpija bo takrat ob 19.15 gostila Kitzbühel, Jeseničani pa bodo gostovali pri Cortini.

Alpska liga , 6. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 28 tekem – 67 točk

2. Val Pusteria 28 – 62

3. Ritten 28 – 60

4. Lustenau 28 – 52

5. Cortina 27 – 49

6. Feldkirch 27 – 48

.......................................

7. Vipiteno 28 – 45

8. Asiago 27 – 44

9. Fassa 27 – 44

10. Red Bull Salzburg II 29 – 43

11. Zell am See 28 – 42

12. HDD Sij Acroni Jesenice 27 – 42

13. Gardena 28 – 38

14. Kitzbuhel 28 – 34

15. Bregenzerwald 28 – 26

16. KAC II 27 – 25

17. Vienna Capitals II 28 – 23

18. Black Wings Linz 27 – 3

Preberite še: