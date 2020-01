Olimpija kot prva v končnico Alpske lige

Hokejisti HK SŽ Olimpija so odigrali prvo domačo tekmo leta 2020, v Tivoliju so s 6:2 premagali drugo ekipo Dunaja, moštvo z dna lestvice, se z osmo zaporedno zmago še utrdili v vodstvu Alpske lige in si kot prvi že zagotovili napredovanje v izločilne boje. Dvanajsti Jeseničani gostujejo pri šestem Sterzingu. Bodo vknjižili tretjo zaporedno zmago?

Ljubljančani so z zmago nad drugo ekipo Dunaja - ta je na prvem medsebojnem srečanju presenetila zeleno-bele in dosegla eno od sedmih zmag (2:0) - šest tekem pred koncem prvega dela kot prvi zagotovili končnico Alpske lige, v katero gre najboljših šest moštev po 34 krogih, preostali se bodo v dodatnih tekmah borili za dve prosti mesti.

Ljubljančani so v tekmi z Dunajčani, ki so se v prvi in zadnji tretjini dobro upirali, upravičili vlogo favoritov. Gole za zmago s 6:2, goste so strli ob koncu druge tretjine, so za zeleno-bele prispevali Janez Orehek (4. minuta), Žan Jezovšek (30.), Nejc Brus (34.), Luka Ulamec (37.), Aljaž Chvatal (40.) in Nik Simšič (47.)

Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo tudi na drugi tekmi leta gostovali v Italiji. Potem ko so v četrtek s 3:0 slavili pri Gardeni, se bodo tokrat ustavili pri Sterzingu. Italijanska ekipa je na zadnjih devetih tekmah sedemkrat zmagala in je na šestem mestu.

Olimpija bo po sobotni tekmi v ponedeljek gostovala pri Gardeni, železarji bodo takrat gostili drugo ekipo Linza.

Alpska liga, 4. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 28 tekem – 67 točk

2. Val Pusteria 27 – 59

3. Ritten 27 – 57

4. Lustenau 27 – 51

5. Cortina 26 - 47

6. Vipiteno 27 - 45

.......................................

7. Feldkirch 26 – 45

8. Asiago 27 - 44

9. Fassa 26 – 43

10. Zell am See 27 – 42

11. Red Bull Salzburg II 28 - 40

12. HDD Sij Acroni Jesenice 26 – 39

13. Gardena 27 – 36

14. Kitzbuhel 27 – 34

15. Bregenzerwald 27 – 26

16. KAC II 27 – 25

17. Vienna Capitals II 28 – 23

18. Black Wings Linz 26 – 3

