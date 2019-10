Olimpija nadaljuje v zmagovitem ritmu

Hokejisti HK SŽ Olimpija, za katero je prvič po vrnitvi v zeleni dres zaigral Kristjan Čepon, so s 4:0 odpravili Fasso in slavili šesto zaporedno alpsko zmago.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so vknjižili šesto zaporedno zmago v Alpski ligi, pred domačimi gledalci so s 4:0 odpravili italijansko Fasso. HDD Sij Acroni Jesenice pri drugi ekipi Salzburga iščejo peto zmago sezone.

Olimpija, prvič po vrnitvi v zeleni dres je zanjo zaigral Kristjana Čepona, je na alpski račun vpisala novo zmago. Tokrat je vlogo favorita upravičila proti Fassi. Zmaje, ki so prevladovali, je konec prve tretjine v vodstvo popeljal Anže Ropret. V 26. minuti je na 2:0 zvišal Nik Simšič, slabi dve minuti zatem pa je Ropret z drugim zadetkom poskrbel za vodstvo s +3. Končnih 4:0 je v zadnjih minutah postavil Mark Sever. Ljubljančani so sprožili 37 strelov, gostje le 19. Žan Us je zaustavil vse.

Za branilce naslova v Alpski ligi je bila to šesta zaporedna zmaga v tekmovanju. Spet bodo na delu v soboto, ko bodo gostovali pri Sterzingu, ki je med top šest moštvi.

Jeseničani, ki jih je na vratarskem mestu okrepili Francoz Antoine Bonvalot, so na 11 tekmah vknjižili štiri zmage in zbrali 16 točk, na zadnjih petih tekmah so izgubili po kazenskih strelih ali podaljšku. Zasedajo 12. mesto. Njihov večerni nasprotnik, druga ekipa Salzburga, je odigral 12 tekem in ima na računu prav toliko točk.

Alpska liga, 31. oktober

Lestvica

