Jeseničani in Ljubljančani nadaljujejo alpski boj

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija bodo po sobotnem derbiju, ki so ga po kazenskih strelih dobili Ljubljančani, spet lovili točke Alpske lige. Železarji bodo pri drugi ekipi Salzburga iskali peto zmago sezone, zmaji pa bodo doma ob 17.30 začeli boj za šesto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Gostili bodo italijansko Fasso.

Jeseničani, ki jih je na vratarskem mestu okrepili Francoz Antoine Bonvalot, so na 11 tekmah vknjižili štiri zmage in zbrali 16 točk, na zadnjih petih tekmah so izgubili po kazenskih strelih ali podaljšku. Zasedajo 12. mesto. Njihov večerni nasprotnik, druga ekipa Salzburga, je odigral 12 tekem in ima na računu prav toliko točk.

Olimpija, v obrambi bo spet lahko računala na Kristjana Čepona, ima na točkovnem računu po 11 tekmah osem zmag in 22 točk, kar zadostuje za četrto mesto. Fassa, ki ji je v zadnjih letih pripadalo dno lestvice, je deveta.

Alpska liga, 31. oktober

