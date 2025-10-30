Jeseničani na gostovanju na Južnem Tirolskem

Pred hokejisti HDD Jesenice je novo gostovanje v Alpski ligi, na katerem se bodo poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Ob 20. uri bodo gostovali pri sosedu na lestvici, Vipitenu. Italijanski kolektiv je na desetih tekmah zbral 14 točk in je deveti, železarji so z dvema odigranima tekmama več pri 13 točkah, kar trenutno zadostuje za deseto mesto. Obe ekipi sta na zadnjih dveh alpskih tekmah izgubili. Železarji bodo v soboto gostovali pri Cortini, nato sledi premor, namenjen reprezentanci.