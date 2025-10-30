Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
30. 10. 2025,
14.43

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Sterzing Vipiteno hokej HDD Jesenice Alpska liga

Četrtek, 30. 10. 2025, 14.43

13 minut

Alpska liga, 30. oktober

Jeseničani na gostovanju na Južnem Tirolskem

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
HDD Jesenice | Jeseničani gostujejo pri Vipitenu. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostujejo pri Vipitenu.

Foto: Matias Demšar

Pred hokejisti HDD Jesenice je novo gostovanje v Alpski ligi, na katerem se bodo poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Ob 20. uri bodo gostovali pri sosedu na lestvici, Vipitenu. Italijanski kolektiv je na desetih tekmah zbral 14 točk in je deveti, železarji so z dvema odigranima tekmama več pri 13 točkah, kar trenutno zadostuje za deseto mesto. Obe ekipi sta na zadnjih dveh alpskih tekmah izgubili. Železarji bodo v soboto gostovali pri Cortini, nato sledi premor, namenjen reprezentanci.

HDD Jesenice
Sportal Jeseničani visoko premagali Triglavane

Alpska liga

Četrtek, 30. oktober

Lestvica Alpske lige

HK Olimpija, Zach Boychuk
Sportal Olimpija po loteriji končala zmagovito serijo Celovca, Tičarjevi ugnali prvaka
Los Angeles Kings, Anže Kopitar
Sportal Kralji zmagali v Chicagu #video
Los Angeles Kings
Sportal Kralji do zmage v San Joseju, Kopitar brez točke
Ferencvaroš : HK Olimpija
Sportal Olimpija zmagoviti niz podaljšala pri novincu
Sterzing Vipiteno hokej HDD Jesenice Alpska liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.