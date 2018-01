Prostora za napake vse manj

Alpska liga, med 30. januarjem in 4. februarjem

Jeseničani se po seriji gostovanj vračajo v domačo Podmežaklo, kjer bodo ob 19. uri gostili Zell am See. Z Avstrijci, ki lovijo peto zaporedno zmago, so palice prekrižali že na zadnji tekmi in izgubili z 0:1. Železarji zasedajo tretje mesto in so ena od treh ekip, ki so si že zagotovile četrtfinale. Vstopnico za izločilne boje imata v rokah tudi vodilni Asiago in Ritten. Gorenjska ekipa bo pred olimpijskimi igrami gostovala še pri Fassi.

Če so Jeseničani glede končnice lahko mirni, pa je manj mirnosti lahko v ljubljanskem taboru, ki je pretekli konec tedna vendarle končal negativno serijo štirih porazov. Olimpija se trenutno še drži med prvimi osmimi mesti, ki vodijo v četrtfinale, a za petami ji je še precej ekip, ki iz ozadja napadajo isti cilj.

Zeleno-beli tabor bo tako ob 19.15 prepotrebne točke lovil na domačem ledu proti Gardeni, v soboto pa zadnjo tekmo pred premorom v Alpski ligi odigral pri moštvu z vrha lestvice Rittnu.

Alpska liga Torek, 30. januar

Feldkirch : Vipiteno 5:3 Sreda, 31. januar

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice – Zell am See

19.15 HK SŽ Olimpija – Gardena

Red Bull Salzburg II – Ritten

Kitzbuhel – Bregenzerwald

Val Pusteria – KAC II

Asiago – Neumarkt

Cortina – Fassa Sobota, 3. februar

Ritten – HK SŽ Olimpija

Fassa – HDD Sij Acroni Jesenice

Red Bull Salzburg II – KAC II

Bregenzerwald – Neumarkt

Zell am See – Kitzbuhel

Feldkirch – Gardena

Lustenau – Asiago

Cortina – Val Pusteria Nedelja, 4. februar

Vipiteno – Red Bull Salzburg II