Zmaji in železarji še zadnjič pred končnico

Alpska liga med 27. februarjem in 4. marcem

Slovenski moštvi bosta zvečer odigrali zadnjo tekmo rednega dela Alpske lige. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo gostovali pri Kitzbühelu, hokejisti HK SŽ Olimpija pa pri drugi ekipi Celovca. Četrtfinale, v katerem bodo igrali tako železarji kot zmaji, se bo začel v torek. Igrali bodo na štiri zmage. Prva tri moštva rednega dela (Asiago, Ritten in Jesenice) si bodo med ekipami, ki bodo redni del končale na mestih med 5. in 8., sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika

Oba slovenska predstavnika sta v četrtek vknjižila visoki zmagi. Ljubljančani so s 7:0 odpravili Zell am See, Gorenjci pa s 6:2 Gardeno. Zadnjo četrtfinalno vstopnico je ujel Vipiteno Iva Jana in Jureta Sotlarja.

Olimpija, v vratih katere je Tilen Spreitzer vknjižil prvi shutout v Alpski ligi, je le še potrdila uvrstitev v končnico, ki se začne prihodnji torek, gorenjsko moštvo pa si je izločilne boje in uvrstitev na prva tri mesta (sami bodo izbrali četrtfinalnega nasprotnika) zagotovilo že pred časom.

Alpska liga Sobota, 3. marec

19.00 KAC II – HK SŽ Olimpija

19.00 Kitzbuhel – HDD Sij Acroni Jesenice

Asiago – Fassa

Bregenzerwald – Feldkirch

Cortina – Vipiteno

Lustenau – Red Bull Salzburg II

Ritten – Neumarkt

Val Pusteria – Gardena Četrtek, 1. marec

HDD Sij Acroni Jesenice : Gardena 6:2

Kraigher 13., Kalan 28., Planko 31., Bašič 41., Sodja 47., Svetina 51.; Kostner 28., Senoner 59.



HK SŽ Olimpija : Zell am See 7:0

Hebar 6., 39., Orehek 34., Uduč 40., 43., Selan 59., Pesjak 60.



Cortina : Ritten 5:3

Neumarkt : Val Pusteria 1:9

Red Bull Salzburg II : Asiago 1:5

Vipiteno : KAC II 10:1 Torek, 27. februar

HDD Sij Acroni Jesenice : Vipiteno 2:1**

Bašič 43. (PP1), Jezovšek; Duffy 12.



HK SŽ Olimpija : Cortina 3:1

Selan 17. (PP1), 22. (PP1), Hebar 60. (EN); Brace 41. (PP1)



Zell am See : Red Bull Salzburg II 1:3

Feldkirch : Bregenzerwald 7:4



Ritten : Lustenau 7:4

Asiago : Val Pusteria 2:1**

Fassa : KAC II 4:5*

Gardena : Neumarkt 4:3**



PP1-zadetek z igralcem vel

EN-zadetek v prazen gol

*podaljšek

**kazenski streli