Železarji in zmaji se vračajo, z njimi pa tudi povratnika po poškodbi

Alpska liga, med 27. februarjem in 4. marcem

Po skoraj mesecu tekmovalnega premora v Alpski ligi se v tekmovanje vračata tudi slovenska predstavnika. Oba bosta do konca rednega dela odigrala še tri tekme. Jeseničani, ki so že v končnici, ob 19.00 gostijo Vipiteno Jureta Sotlarja in trenerja Iva Jana, Ljubljančani pa bodo ob 19.15 v Tivoliju pričakali Cortino. Obe moštvi bosta v ekipi pozdravili povratnika po poškodbah.