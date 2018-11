V živo: Jeseničani odgovorili Olimpiji #prenos

Še drugič v sklopu Alpske lige te sezone se merita HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki ni imel veliko časa za počitek, v soboto zvečer je igral še na Tirolskem. Pred slabim mesecem, ko sta se ekipi udarili na Jesenicah, so suvereno (4:0) slavili Ljubljančani, ki so Gorenjce zadnjič premagali pred več kot dvema letoma in pol. Ekipi sta se v tej sezoni sicer pomerili trikrat, vse tri tekme je dobila Olimpija.

Alpska liga, 25. november

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 2:1* (1:0, -:-, -:-)

1:0 Mušič 3. (Koren, Zajc), 2:0 Koblar 30. (Mušič, Jezovšek), 2:1 Kalan 32. (KS)



*tekma se je začela ob 17.30

Prenos HK SŽ Olimpija : HDD SIj Acroni Jesenice

Pisal se je 11. april 2016, ko je Olimpija na domačem terenu zadnjič premagala HDD Sij Acroni Jesenice. A takrat še kot pravni subjekt pod imenom HDD Olimpija. HK SŽ Olimpija, ki s člani deluje šele drugo sezono, namreč zmage nad železarji v Tivoliju sploh še ni vknjižil. Večji del obračunov lanskega tekmovalnega obdobja zmaji niso bili kos državnim prvakom z Gorenjskega, v novi pa na domačem ledu z njimi še niso prekrižali palic.

Prvič jih danes, ko se moštvi merita četrtič v novi sezoni. Na vseh treh tekmah je zmagal zeleno-beli tabor. Dobil je pripravljalno tekmo na Bledu, z zmago v finalu pokala v Kranju osvojil prvo lovoriko sezone, pred slabim mesecem pa v Podmežakli gostiteljem ni pustil veliko možnosti. Tekma se je končala s 4:0.

Železarje je tik pred srečanjem zdesetkala informacija, da napadalec Philippe Paradis, ki se je na zadnjih sedmih tekmah izkazal z osmimi točkami (šest zadetkov, dve asistenci) ne bo zaigral. Kanadčana je ob koncu sobotne tekme močno zadel plošček, na ogrevanju je še stisnil moči, a na tekmi ni šlo. V prvi napad se je tako k Luki Bašiču in Tadeju Čimžarju preselil Miha Brus.

Derbi se je začel povsem po ljubljanskih notah, ki so že v tretji minuti na noge spravili lepo število gledalcev v Tivoliju. Ljubljančani so izigrali jeseniško obrambo ter po lepi akciji Gala Korena in Aleša Mušiča ugnali Clarka Saundersa. Gostom se je kmalu ponudila priložnost za izenačenje z igralcem več, a je bil Žan Us, ko je bilo najbolj nevarno - ob poskusu Blaža Tomaževiča - na mestu. Domačini so bili več pri ploščku in imeli več od igre, železarji pa so do priložnosti prihajali predvsem z igralcem več, a se Us ni dal in zmaji so na odmor odšli z 1:0.

Alpska liga, 25. november

Lestvica

Preberite še: