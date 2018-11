Jeseničani bi še podaljšali brado, s katero se v Ljubljani ne obremenjujejo

Hokejisti Olimpije in Jesenic se bodo ob 17.30 v Tivoliju pomerili za dvojne točke - Alpske lige in državnega prvenstva.

Hokejisti Olimpije in Jesenic se bodo ob 17.30 v Tivoliju pomerili za dvojne točke - Alpske lige in državnega prvenstva. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Le eno tekmo prinaša nedelja v Alpski ligi, a za slovenske ljubitelje hokeja še kako privlačno. Še drugič v sklopu alpskega tekmovanja v tej sezoni se bosta udarila največja slovenska hokejska tekmeca HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki ni imel veliko časa za počitek - v soboto zvečer je igral še na Tirolskem. Obračun med petimi zmaji in sedmimi železarji se bo v Tivoliju začel ob 17.30. Pred slabim mesecem, ko sta se ekipi udarili na Jesenicah, so suvereno (4:0) slavili Ljubljančani. Domača zmaga teh proti večnemu rivalu ima že dolgo brado, Gorenjci v Tivoliju niso padli že več kot dve leti in pol.

Pisal se je 11. april 2016, ko je Olimpija na domačem terenu zadnjič premagala HDD Sij Acroni Jesenice. A takrat še kot pravni subjekt pod imenom HDD Olimpija. HK SŽ Olimpija, ki s člani deluje šele drugo sezono, namreč zmage nad železarji v Tivoliju sploh še ni vknjižil. Večji del obračunov lanskega tekmovalnega obdobja zmaji niso bili kos državnim prvakom z Gorenjske, v novi pa na domačem ledu z njimi še niso prekrižali palic.

Prvič jih bodo danes ob 17.30, ko se bosta moštvi udarili četrtič v novi sezoni. Na vseh treh tekmah je zmagal zeleno-beli tabor. Dobil je pripravljalno tekmo na Bledu, z zmago v finalu pokala v Kranju osvojil prvo lovoriko sezone, pred slabim mesecem pa v Podmežakli gostiteljem ni pustil veliko možnosti. Tekma se je končala s 4:0.

Olimpija je dobila vsa tri srečanja sezone z Jesenicami. Pred mesecem dni je v Podmežakli slavila s 4:0. Foto: Urban Meglič/Sportida

Saunders spremljal s klopi, branilcev ni dovolj

Ljubljančani so misli zgolj v derbi lahko usmerili že po torkovi zmagi nad Slavijo v državnem prvenstvu, Jeseničani pa šele pozno v soboto, saj so v sklopu Alpske lige gostovali pri Kitzbühlu, kjer se je po podaljšku končal njihov niz treh alpskih zmag (3:4).

Trener Gaber Glavič je na Tirolskem spočil prvo vratarsko violino Clarka Saundersa, ki mu v tej sezoni ne gre tako dobro, kot mu je šlo lani. Pri svojem delu je Kanadčan zgolj 89,7-odstotno uspešen. Gorenjce pesti tudi kronično pomanjkanje branilcev. Pred dnevi so se za sodelovanje zahvalili Jesseju Jyrkkiöu, saj da Finec ni izpolnil pričakovanj.

Trener Gaber Glavič ima že celotno sezono težave s pomanjkanjem branilcev. Po Niku Pemu se je iz napadalskih vrst v obrambo zdaj preselil še Urban Sodja. Foto: Urban Meglič/Sportida

Posledica je bila nova premestitev napadalca v obrambne vrste. Po Niku Pemu je bil tako igralsko pozicijo vsaj začasno primoran spremeniti tudi Urban Sodja. A zdi se, da bi kljub zadnjim tegobam Jeseničanov, ki so lahko zadovoljni s prispevkom kanadskega napadalca Philippa Paradisa (sedem tekem, šest golov, dve asistenci), lahko spremljali precej bolj izenačen dvoboj, kot je bil tisti oktobra v Podmežakli.

Olimpija ni tako prepričljiva kot pred mesecem

Olimpija je takrat nizala zmago za zmago, a po koncu reprezentančnega premora ni bila več tako prepričljiva. Preteklo nedeljo je v gosteh resda spotaknila tretji Feldkirch in končala niz štirih porazov, a njene igre na zadnjih domačih tekmah niso bile na ravni izpred meseca. Poznali sta se odsotnosti Gregorja Koblarja, ki se je vrnil, in Aljaža Chvatala.

Se pa zmaji še vedno lahko pohvalijo s precej nizkim številom prejetih zadetkov. Na 17 tekmah so jih prejeli le 32 (manj, 21, jih je dobila le vodilna Val Pusteria), Jeseničani pa 49. Vratar Žan Us, ki je branil glavnino tekem (12) in oktobra v Podmežakli zaklenil vrata, je na devetem mestu z 91,2 odstotki ubranjenih strelov, Tilen Spreitzer, v igri je bil na šestih srečanjih, pa je na drugem mestu s kar 94,7-odstotno uspešnostjo.

Trener Olimpije Jure Vnuk je s predstavami na zadnjih tekmah zadovoljen, verjame pa, da bi tokrat znale odločati malenkosti. Foto: Nebojša Tejič/STA

"S tem se ne obremenjujemo, tega podatka niti nisem vedel. Mi bomo preprosto igrali novo tekmo," je pred srečanjem z Jesenicami o tem, da ima Olimpijina domača zmaga nad železarji dolgo brado, dejal trener Jure Vnuk in dodal, da verjame, da bodo tokrat odločale malenkosti. "Potegnili so nekaj sprememb, tako kadrovskih kot drugačnih. Nekaj so mogli spremeniti, mi nismo spreminjali nič. Gremo po svoji poti in mogoče imamo lahko tu celo malo prednosti. Treba pa je upoštevati vse elemente hokejske igre in se ne ozirati le na njihove kadrovske poteze. Že celo sezono si prizadevamo spraviti hokej na višjo raven. Mislim, da ekipa dobro deluje in komaj čakamo, da bomo to v nedeljo pokazali," je pred srečanjem še dejal Vnuk.

Da ne bo nejevolje na parkirišču

V Ljubljani se tako z datumom zadnje zmage nad večnim tekmecem ne obremenjujejo, jih pa skrbi, da bi lahko v nedeljo prišlo do hude prometne obremenitve v okolici Tivolija, k čemur bi dodatno lahko prispevala tudi zapora Drenikove ceste. Ker je število parkirnih mest v Tivoliju omejeno, priporočajo nakup vstopnic v predprodaji. Vstopnica namreč zagotavlja brezplačen prevoz z LPP tri ure pred tekmo in po njej, sporočajo iz ljubljanskega tabora.

