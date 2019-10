Železarji trikrat ujeli tekmeca, na koncu vknjižili točko

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so pred sobotnim 500. derbijem (Tivoli, 17.30) gostili Cortino in izgubili po kazenskih strelih (3:4). HK SŽ Olimpija, ki jo bo do konca sezone treniral Gregor Polončič , se v ponovitvi lanskega finala v gosteh meri s Pustertalom.

Jeseničani so se v rednem delu tekme trikrat znašli v zaostanku – pri tretjem prejetem zadetku je Žigo Kogovška v vratih zamenjal Urban Avsenik – , a tudi trikrat izenačili, in sicer po zadetkih Andreja Hebarja, Gašperja Seršena in Gašperja Korošca. Po 60. minutah je na semaforju pisalo 3:3, sledil je podaljšek, v katerem zadetka ni bilo, tako da so odločali kazenski streli. Po teh so zmago odpeljali gostje, ki so skočili tik pod vrh.

Sobotni 500. derbi se bo v Tivoliju začel ob 17.30.

Pred derbijem tekma nekdanjih hokejistov Uvod v jubilejni 500. obračun bo v soboto ob 16. uri v Tivoliju v organizaciji Hokejske zveze Slovenije zaznamovala tekma hokejskih legend obeh slovenskih klubov. Na jeseniški strani bodo igrali Matevž Grabnar, Borut Vukčevič, Andrej Razinger, Matjaž Kopitar, Boris Kunčič, Milan Hafner, Aleš Sodja, Robert Kristan, Peter Rožič, Matevž Erman, ljubljansko ekipo pa bodo sestavljali Luka Simšič, Bojan Zajc, Igor Hriberšek, Domen Lajevec, Andrej Vidmar, Dejan Kontrec, Egon Murič, Dušan Lepša, Igor Beribak, Martin Pirnat, Marko Kumar.

