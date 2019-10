Olimpija in Jesenice na generalki pred derbijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska predstavnika Alpske lige HK SŽ Olimpija, ki jo bo do konca sezone treniral Gregor Polončič, in HDD Sij Acroni Jesenice bosta zvečer odigrala zadnjo tekmo pred sobotnim 500. derbijem (17.30, Tivoli), ki bo štel dvojno (Alpska liga in državno prvenstvo). Branilce naslova, Ljubljančane, čaka težko delo, v ponovitvi lanskega finala se bodo ob 20. uri pomerili s Pustertalom. Že uro prej bodo na delu Jeseničani, ki bodo, spodbujeni z zmago nad Feldkirchom, na domačem ledu palice prekrižali s Cortino.