Koronavirus odnesel tekmo Jesenic, Olimpiji zelena luč za gostovanje

Slovenska kolektiva v Alpski ligi bi morala zvečer odigrati zadnjo tekmo predtekmovanja (v tem točke delijo po seštevku dveh medsebojnih tekem), v katerem 16 ekip igra v štirih regionalnih skupinah, a ne bo tako. Srečanje med HDD Sij Acroni Jesenice in EC KAC II je zaradi več pozitivnih testov na novi koronavirus prestavljeno. Termin za zdaj še ni znan. Železarji bi sicer v domači dvorni branili tesno prednost s prve tekme (3:2).

Olimpija v Linzu

Olimpija v Linzu brani visoko prednost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pri HK SŽ Olimpija so na dobri poti, da v predtekmovanju račun okrepijo z maksimalnim številom točk. Šest so jih že dobili iz dvobojev z Jeseničani in Celovčani, pred povratno tekmo z drugo ekipo Linza (Steel Wings Linz) pa imajo devet zadetkov prednost z obračuna v Tivoliju (9:0). Ljubljančani so v tem tednu opravili manj treningov, kot so jih načrtovali. V ponedeljek so se zaradi enega pozitivnega testa na novi koronavirus odpravili v samoizolacijo, v torek so testiranje opravili še vsi preostali člani zasedbe in prejeli negativne rezultate, tako da so se lahko vrnili na treninge in tekme. Zvečer bodo zmaji, ki jih bo kot glavni trener še naprej vodil Gregor Polončič, kot svetovalec pa se jim je pridružil Kari Savolainen, gostovali v Avstriji.

Čeprav vse ekipe še ne bodo odigrale vseh načrtovanih srečanj, je predvideno, da se v soboto začne redni del Alpske lige. Jeseničani naj bi gostovali pri Lustenauu, Olimpija pa naj bi gostila Gardeno.

Alpska liga Sreda, 21. oktober

Bregenzerwald : Feldkirch 6:3 /1:8/ Četrtek, 22. oktober

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice - EC KAC II /3:2/ - prestavljeno

Steel Wings Linz - HK SŽ Olimpija /0:9/

Kitzbuhel - Lustenau /1:3/

Ritten - Red Bull Hockey Juniors /2:7/

Pustertal - Vipiteno /2:3/

Cortina - Asiago



// rezultat s prve tekme, točke se delijo po seštevku obeh medsebojnih obračunov

Preberite še: