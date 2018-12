V živo: Preobrat v Tivoliju, Olimpija na odmor s prednostjo #prenos

V Tivoliju pravkar poteka peti obračun HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v tej sezoni. Na prvih štirih so slavili Ljubljančani, ki želijo pred svojimi navijači podaljšati zmagoviti niz proti večnemu tekmecu. A ta ima drugačne načrte. Novi trener železarjev Marcel Rodman, ki bo kot glavni trener debitiral na derbijih, upa na prvo zmago nad Ljubljančani v sezoni.

Alpska liga, 22. december



HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 2:1* (2:1, -:-, -:-)

0:1 Rodman 7. (Paradis, Tomaževič), 1:1 Jezovšek 10. (Koblar), 2:1 Jezovšek 18. (Koblar)



*tekma se ne začela ob 17.30

Slovenska rivala sta se v tej sezoni srečala že štirikrat, vselej so led kot zmagovalci zapustili hokejisti v zeleno-belih barvah. Najprej so slavili na pripravljalni tekmi, nato na finalu Pokala Slovenije in še dveh obračunih Alpske lige. Prvega so v Podmežakli dobili s kar 4:0, na drugem v Tivoliju pred mesecem dni pa je bilo precej bolj tesno (4:3).

Po zadnjem porazu železarjev proti zmajem je vodstvo kluba odstavilo Gabra Glaviča in trenersko taktirko zaupalo nekdanjemu igralcu Jesenic Marcelu Rodmanu, ki danes kot trener prvič vodi ekipo na slovenskem derbiju. Ta pogreša poškodovanega kapetana Andreja Tavžlja, še enega branilca Gašperja Korošca ter obolela napadalca Luko Kalana in Gašperja Seršena, medtem ko se v postavo vrača Gašper Glavič.

Olimpijo po sobotnem obračunu naslednja alpska tekma čaka v sredo pri zadnji ekipi v Celovcu, Jeseničane pa v petek doma, ko bodo gostili Celovčane.

Alpska liga, med 22. in 23. decembrom

Lestvica

Preberite še: