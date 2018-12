Trenerska menjava prinesla pozitiven šok, Rodman odločen prekiniti črni niz

Še petič v sezoni se bodo udarili Ljubljančani in Jeseničani. Bodo železarji prišli do prve zmage v sezoni?

Sobota prinaša peti obračun HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v tej sezoni. Na prvih štirih so slavili Ljubljančani, ki želijo ob 17.30 pred svojimi navijači podaljšati zmagoviti nit proti večnemu tekmecu. A ta ima drugačne načrte. Novi trener železarjev Marcel Rodman, ki bo kot glavni trener debitiral na derbijih, upa na prvo zmago nad Ljubljančani v sezoni.

Po dveh tednih premora so se Ljubljančani in Jeseničani v začetku tedna vrnili v tekmovalni ritem. Oboji so vknjižili pričakovani zmagi državnega prvenstva (nad Mariborom in Triglavom) in se veselili zmag nad razpoloženima tekmecema v Alpski ligi. Olimpija je na kolena spravila drugo ekipo Salzburga, Gorenjci pa so odpravili podprvaka tekmovanja Ritten, kar je dober obet pred današnjim derbijem, ki se bo v Tivoliju začel ob 17.30.

Slovenska rivala sta se v tej sezoni srečala že štirikrat, vselej so led kot zmagovalci zapustili hokejisti v zeleno-belih barvah. Najprej so slavili na pripravljalni tekmi, nato na finalu Pokala Slovenije in še dveh obračunih Alpske lige. Prvega so v Podmežakli dobili s kar 4:0, na drugem v Tivoliju pred mesecem dni pa je bilo precej bolj tesno (4:3).

Ni navadna tekma

Po zadnjem porazu železarjev proti zmajem je vodstvo kluba odstavilo Gabra Glaviča in trenersko taktirko zaupalo nekdanjemu igralcu Jesenic Marcelu Rodmanu, ki je sezono začel v trenerskem štabu Medveščaka, a se nato od njega poslovil. Za otrokom Jesenic sta dve uspešni tekmi, pred njim pa trenerski debi na derbijih.

Marcel Rodman bo dočakal trenerski debi na derbiju med večnima hokejskima tekmecema. "Naredili bomo vse, da dosežemo prvo letošnjo zmago proti našemu večnemu tekmecu." Foto: Ana Kovač

"Tudi jaz sem že odigral kar nekaj derbijev. Vsem nam to ni le tekma, mesto na lestvici tukaj ne igra vloge. Na takšnih derbijih so prisotna močna čustva. V lanski sezoni Olimpija ni mogla premagati Jesenic, v letošnji sezoni je zgodba obrnjena. Bomo pa naredili vse, da dosežemo prvo letošnjo zmago proti našemu večnemu tekmecu," si negativni niz proti Olimpiji želi prekiniti 37-letnik, ki mu pomagata Aleš Burnik in Peter Škrabelj (trener vratarjev).

Ne zanašajo se na šibke točke Jesenic, ampak na svojo igro

Drugačne načrte imajo v taboru domačih, ki se je okrepil s povratnikom v zmajevem gnezdu Žigo Pešutom. Gostitelji so odločeni, da niz proti Jesenicam podaljšajo na številko pet.

Gorenjec v ljubljanskem dresu Sašo Rajsar je odločil dva derbija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsekakor so se z menjavo na jeseniški klopi karte premešale na novo. Analizirali bomo njihovo zadnjo tekmo in se pripravili. Ne zanašamo se na njihove šibke točke, ampak bomo morali derbi odigrati kot ekipa, posameznik ne bo rešil tekme. In ravno pri tem smo najmočnejši – pri ekipnem duhu. Prepričan sem, da smo dobro pripravljeni," meni pomočnik trenerja Matej Hočevar, Sašo Rajsar, ki je odločil že dva letošnja derbija, pa dodaja: "Tam imajo mogoče pozitiven šok po menjavi trenerja, mogoče so malo spremenili taktiko, imajo več želje, na nas pa je, da čim bolje igramo, pripeljemo tekmo do konca in še enkrat zmagamo."

Obračun se bo v Tivoliju začel ob 17.30. Olimpijo po sobotnem obračunu naslednja alpska tekma čaka v sredo pri zadnji ekipi v Celovcu, Jeseničane pa v petek doma, ko bodo gostili Celovčane.

Alpska liga, med 22. in 23. december

Lestvica

