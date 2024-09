Celje za uvod poraženo, Jesenice še na delu

Po zadnji sezoni so se od Alpske lige poslovili štirje klubi, pridružil pa se ji je KHL Sisak, tako da je v boju za naslov 13 ekip. Enako kot lani sta med njimi tudi dve slovenski, Jesenice in Celje. Cilj obeh slovenskih predstavnikov je končnica, ki sta jo v lanski sezoni oba kluba zgrešila.

Vipiteno s preobratom ugnal Celjane

Potem, ko sta Jure Sotlar v četrti minuti in Danil Carkovskij v šesti izkoristila prednosti igralca več na ledu, je vse kazalo, da bodo Celjani na Južnem Tirolskem trd oreh. A Wippital Broncos so že v drugem delu izid obrnili. V prvem so izkoristili številčno prednost, boleč pa je bil gol Lukasa Mea de Lorenza ob igralcu manj na ledu za 2:2 v 26. minuti. Še pred drugo menjavo strani je Adam Capanelli poskrbel za prvo vodstvo domačih, v zadnjem delu pa sta zmago potrdila Philippe Sance in Luciano Mistroti Zandegiacomo.

Na tekmi ni manjkalo vseh elementov hokejske igre, zapele so tudi pesti in Celjani so na kazenski klopi presedeli kar 18 minut, domači pa 22, že omenjeni De Lorenzo pa je moral v 45. minuti predčasno v slačilnico. Prihodnji konec tedna bodo Štajerci odigrali tudi prvo domačo tekmo, ko v knežje mesto prihaja mlada ekipa Salzburga.

Najboljših pet neposredno v "play-off"

V rednem delu tekmovanja bo vsako od 13 moštev odigralo 36 tekem. Najboljših pet bo po rednem delu neposredno napredovalo v končnico. A še pred četrtfinalom se bodo ekipe v t. i. skupini master med seboj pomerile za čim boljše izhodišče za končnico.

Preostalih osem ekip se bo po rednem delu razdelilo v dve kvalifikacijski skupini za preboj v pre-playoff, v katerem se bodo nato razdelile še zadnje tri četrtfinalne vstopnice.

Predviden začetek končnice je 8. marec 2025, finale naj bi se začel 5. ali 10. aprila, končal pa najpozneje 19. aprila prihodnje leto.