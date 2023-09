Celjska domača alpska premiera, Jeseničani pri lanskih finalnih tekmecih

Hokejisti HK RST-Pellet Celje bodo ob 19. uri gostili prvo domačo tekmo Alpske lige. V Celju bo gostoval lanski polfinalist Ritten. Celjani so uvodno srečanje tekmovanja, ki so se mu pridružili v tej sezoni, odigrali pretekli konec tedna, ko so visoko izgubili pri branilcu naslova HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji bodo zvečer v ponovitvi zadnjega finala gostovali pri Cortini in poskušali zmagati tretjič zapored.