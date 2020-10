Olimpiji zelena luč za gostovanje, Jeseničani doma branijo tesno prednost

Ljubljanski kolektiv HK SŽ Olimpija, pri katerem so v začetku tedna potrdili okužbo z novim koronavirusom, je po testiranju celotnega moštva in negativnih testih prejel zeleno luč za nadaljevanje treningov in tekem . Zmaji bodo tako v četrtek na povratni tekmi pri drugi ekipi Linza branili visoko prednost z uvodne tekme (9:0). Težje delo bodo imeli člani HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji bodo doma gostili drugo ekipo Celovca, ki so jo v gosteh premagali s 3:2. V soboto je predviden začetek rednega dela tekmovanja Alpske lige, v katerem bodo točke delili po vsakem srečanju.

Pred slovenskima kolektivoma v Alpski ligi je na sporedu zadnja tekma predtekmovanja, v katerem je 16 ekip igralo v štirih regionalnih skupinah. Točke se v tem delu delijo šele po seštevku medsebojnih srečanj, tako da je najvišje mogoče število točk, ki jih lahko ekipa prenese v nadaljevanje tekmovanja, devet.

Pri HK SŽ Olimpija so na dobri poti, da v predtekmovanju račun okrepijo z maksimalnim številom točk. Šest so jih že dobili iz dvobojev z Jeseničani in Celovčani, pred povratno tekmo z drugo ekipo Linza (Steel Wings Linz) pa imajo devet zadetkov prednost z obračuna v Tivoliju (9:0). Ljubljančani so v tem tednu opravili manj treningov, kot so jih načrtovali. V ponedeljek so se zaradi enega pozitivnega testa na novi koronavirus odpravili v samoizolacijo, v torek so testiranje opravili še vsi preostali člani zasedbe in prejeli negativne rezultat, tako da so se lahko vrnili na treninge in tekme. V četrtek zvečer bodo zmaji, ki jih bo kot glavni trener še naprej vodil Gregor Polončič, kot svetovalec pa se jim je pridružil Kari Savolainen, gostovali v Avstriji.

Jeseničani gostijo drugo ekipo Celovca. Bodo zadržali prednost s prve tekme in vknjižili nove točke? Foto: Domen Jančič

Na domačem ledu pa bodo takrat točke lovili člani HDD Sij Acroni Jesenice. Železarji so na prvih štirih obračunih vknjižili tri točke, in sicer proti Linzu. Zdaj bodo tem poskušali dodate nove proti drugi ekipi Celovca. Na uvodnem srečanju so na Koroškem zmagali, a prednost pred domačo tekmo znaša zgolj en zadetek (3:2). Srečanje se bo v Podmežakli začelo ob 19. uri, zaradi novega vladnega odloga bo potekalo za zaprtimi vrati.

Čeprav vse ekipe še ne bodo odigrale vseh načrtovanih srečanj, je predvideno, da se v soboto začne redni del Alpske lige. Jeseničani naj bi gostovali pri Lustenauu, Olimpija pa naj bi gostila Gardeno.

Alpska liga Sreda, 21. oktober

Bregenzerwald - Feldkirch /1:8/ Četrtek, 22. oktober

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice - EC KAC II /3:2/

Steel Wings Linz - HK SŽ Olimpija /0:9/

Kitzbuhel - Lustenau /1:3/

Ritten - Red Bull Hockey Juniors /2:7/

Pustertal - Vipiteno /2:3/

Cortina - Asiago



// rezultat s prve tekme, točke se delijo po seštevku obeh medsebojnih obračunov

