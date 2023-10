Jeseničani gostijo Korošce, Celjani pa Italijane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilci alpske lovorike z Jesenic bodo ob 19. uri gostili drugo ekipo Celovca in na domačem ledu napadali deveto zmago v tekmovanju. Železarji so z 22 točkami na drugem mestu lestvice. Koroška zasedba, v kateri je kar nekaj slovenskih obrazov, najizkušenejši Andrej Tavželj je sicer poškodovan, pa je (prav tako na devetih tekmah) zbrala devet točk in je 13. Zadnjeuvrščeni Celjani, ki imajo po celinskem pokalu zgoščen urnik, bodo ob 19. uri pričakali deseto Fasso.