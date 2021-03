Še zadnje dejanje rednega dela

Pred moštvi v Alpski ligi je le še zadnji krog rednega dela tekmovanja. Štirje četrtfinalisti (Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago) so že znani, preostali štirje bodo po dodatnih bojih, ki bodo potekali med 20. in 25. marcem. Člani HK SŽ Olimpija, ki bodo redni del končali na prvem mestu, bodo zvečer gostovali pri Kitzbühlu, za katerega bo to zadnja tekma alpske sezone. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo drugo mesto poskušali potrditi pri Vipitenu, ki od zrušenja strehe svoje dvorane domače tekme igra v Bressanoneju.

Vodilni Ljubljančani so zadnjo tekmo odigrali pred tednom dni, ko so v gosteh odpihnili Feldkirch (0:9). Tudi zadnjo tekmo rednega dela bodo odigrali v gosteh, in sicer pri predzadnjem Kitzbühlu. Avstrijsko moštvo so sredi decembra odpravili z 9:2, že pred časom pa so si zagotovili tudi prvo mesto po rednem delu in s tem prednost domačega terena v končnici.

Še najbolj se je vodilnim zmajem uspelo približati drugemu slovenskemu kolektivu v Alpski ligi HDD Sij Acroni Jesenice. Ti bodo zadnji obračun pred končnico odigrali v Italiji pri Vipitenu, ki so ga pred dvema mesecema doma premagali s 4:1. Železarji se na gostovanje odpravljajo s popotnico presenetljivega domačega poraza po podaljšku proti zadnji ekipi lige iz Linza. Jeseničani bodo pri sosedih poskušali zadržati drugo mesto, s katerim bi si v primeru uvrstitve v polfinale zagotovili prednost domačega ledu. Na drugem mestu jih lahko prehiti le še Pustertal, ki ima na računu dve točki manj. Južnotirolski klub bi na drugo mesto lahko napredoval le v primeru zmage po rednem delu tekme nad Red Bull Juniors in jeseniškega poraza po 60 minutah.

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodaten boj

Prva štiri moštva rednega dela (Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago) bodo po rednem delu napredovala neposredno v četrtfinale, tista na mestih med 5. in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Za Fasso, drugo ekipo Celovca in Linza ter Kitzbühel se bo alpska sezona po večernih tekmah končala.

Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage.

Alpska liga Četrtek, 18. marec

20.00 Kitzbühel – HK SŽ Olimpija

20.00 Vipiteno – HDD Sij Acroni Jesenice

Bregenzerwald – Gardena

Lustenau – Asiago

Feldkirch – Ritten

EC KAC II – Cortina

Steel Wings Linz – Fassa

Pustertal – Red Bull Juniors