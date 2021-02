Ljubljančani in Jeseničani bodo zamenjali torkovega tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija bodo zvečer iskali novega tekmeca. Jeseničani bodo 12. zaporedno zmago v tekmovanju lovili pri Fassi, ki jo je Olimpija v torek visoko premagala (6:0). Ljubljančani bodo igrali pri zadnjem Linzu, ki so ga železarji v torek strli v zadnji tretjini (3:1).

Vodilna Olimpija se po domači zmagi nad Fasso tokrat odpravlja v goste k najbolj skromnemu moštvu Alpske lige, drugi ekipi Linza. Avstrijci so na 26 tekmah zgolj enkrat zmagali in so prikovani na dno lestvice, tako da bi bilo vse kaj drugega kot zmaga Ljubljančanov presenečenje. Ekipi se v tej sezoni še nista srečali.

Jeseničani bodo po torkovi zmagi pri Linzu znova gostovali, in sicer pri 12. moštvu tekmovanja, Fassi. V Italiji bodo lovili že 12. zaporedno alpsko zmago, s katero bi se še utrdili na prvih štirih mestih (trenutno so le za Olimpijo), ki po rednem delu zagotavljajo neposredno uvrstitev v končnico. To bo prvi medsebojni obračun kolektivov v tem tekmovalnem obdobju.

Alpska liga Četrtek, 18. februar

19.00 Steel Wings Linz - HK SŽ Olimpija

20.30 Fassa - HDD Sij Acroni Jesenice

EC KAC II - Gardena

Feldkirch - Val Pusteria

Kitzbuhel - Asiago

Ritten - Lustenau

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 26 tekem – 55 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 24 – 53

3. Pustertal 27 – 51

4. Asiago 26 – 46

5. Red Bull Juniors 26 – 45

6. Cortina 27 – 39

7. Lustenau 27 – 38

8. Feldkirch 26 – 36

9. Bregenzerwald 26 – 35

10. Ritten 27 – 32

11. Vipiteno 27 – 29

12. Fassa 25 – 28

13. Gardena 27 – 26

14. Kitzbühel 28 – 22

15. EC KAC II 25 – 21

16. Steel Wings Linz 26 – 2

