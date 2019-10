Olimpija na celinski pokal, Jeseničani h klubu, ki ga je prizadela tragedija

Jeseničani bodo po dveh porazih poskušali najti zmagovito pot. Iskali jo bodo pri sosedu na lestvici, Kitzbühelu. Avstrijci imajo zaradi tragedije ob smrti Floriana Jannyja na računu najmanj tekem med vsemi moštvi v ligi. Odigrali so pet srečanj in zbrali devet točk, železarji, ki so mesto pred njimi (11.), so na sedmih tekmah vknjižili točko več.

Po četrtkovi tekmi bo gorenjska ekipa v soboto igrala doma, gostila bo Feldkirch.

Zmaji v Italijo Olimpija bo konec tedna sodelovala na celinskem pokalu. Foto: Sportida Olimpija ta teden v Alpski ligi ne bo igrala, saj se odpravlja na drugi krog celinskega pokala, ki bo med petkom in nedeljo v Italiji. Gostilo ga bo vodilno moštvo Alpske lige Ritten, sodelovala pa bosta še madžarski prvak lige Erste Ferencvaros in španski klub Txuri-Urdin San Sebastian. Zmagovalec turnirja bo napredoval v tretji krog tekmovanja, ki bo med 15. in 17. novembrom v Vojensu na Danskem.

Alpska liga, 17. oktober

Lestvica

Preberite še: