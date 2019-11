Olimpija lovi deveto zaporedno zmago, Jeseničani na dvojnem gostovanju

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija bodo deveto zaporedno alpsko zmago iskali na domačem ledu. Čaka jih težje delo kot v četrtek, ko so s 3:1 premagali Zell am See. Ob 19. uri bodo gostili letos razpoloženo Cortino, ki s tekmo in tremi točkami manj od Ljubljančanov zaseda četrto mesto. V tekmovalni pogon se po reprezentančnem premoru vračajo člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki se mudijo na dvojnem avstrijskem gostovanju. Enajsti železarji bodo ob 19.30 gostovali pri predzadnjem Bregenzerwaldu.