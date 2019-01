Olimpija v pri Avstrijcih, ki jih je strla po preobratu

Ljubljančani so po 11 zaporednih zmagah v soboto izgubili po kazenskih strelih z vodilno Val Pusterio, proti večernemu nasprotniku pa so veljajo za papirnate favorite.

A moštvi sta se v tej sezoni srečali dvakrat in obakrat je bilo precej tesno. Na začetku sezone je Olimpija Avstrijce premagala z 2:1, konec leta pa je Zell am See v Tivoliju vodil s 3:1, nato pa so zmaji priredili preobrat in slavili s 5:3. Ljubljanskemu klubu na gostovanju ne bo smel pomagati Miha Zajc, ki je po drugem pretepaškem vložku prejel kazen. Napadalec bo spet lahko igral v soboto, ko bo Olimpija gostovala pri Kitzbuhlu.

Takrat bodo Jeseničani ob 18. uri gostili drugo ekipo Salzburga.

Alpska liga, 16. januar

Lestvica

