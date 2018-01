Avstrijci prerešetali Italijane, Jeseničani k vodilnim

Alpska liga, od 23. do 28. januarja

Teden v Alpski ligi sta odprla Lustenau in Fassa. Avstrijci so zmagali z 8:1. Hokejisti Jesenic, ki so se že uvrstili v končnico, bodo v sredo gostovali pri vodilnem Asiagu. Olimpija, ki je na zadnjih štirih tekmah vselej izgubila, bo edino tekmo tedna odigrala v soboto, ko bo gostila drugo ekipo Salzburga. Ta je vse bolj nevarna in na dobri poti proti končnici, za katero se še vedno bojujejo tudi zmaji.