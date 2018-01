Rdeči biki po Olimpiji, ki ima novega trenerja, porazili še Jeseničane

Alpska liga, med 16. in 21. januarjem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so teden v Alpski ligi odprli s porazom s 4:6 pri drugi ekipi Salzburga. Ta je v nedeljo odpravila HK SŽ Olimpija, pri katerem so v torek potrdili, da je Andreja Brodnika na trenerski klopi zamenjal Jure Vnuk. Železarji so osem minut pred koncem vodili s 4:3, nato pa prejeli tri zadetke in ostali praznih rok.

Gorenjsko moštvo je v vodstvo popeljal kapetan Andrej Tavželj, a so gostitelji do konca tretjine izničili njihovo prednost in povedli. Adis Alagić in Tadej Čimžar sta v nadaljevanju Jeseničanom prinesla novo vodstvo, ki so ga domači tik pred drugim odmorom izničili.

V zadnjem delu je hitro zadel Miha Logar in železarji so spet vodili (4:3), a niso zdržali do konca. Druga ekipa Salzburga, ki postaja vse bolj nevarna, je v zadnjih minutah priredila preobrat, trikrat zadela (ob koncu tudi v prazno mrežo, saj so Jeseničani izenačenje na 5:5 lovili brez vratarja Clarka Saundersa) in se veselila zmage.

Rdeči biki so se povsem približali mestom za končnico, za temi zaostajajo le tri točke, a imajo kar šest odigranih tekem manj.

Slovensko nadaljevanje v soboto

Za železarje je bila to prva od treh tekem Alpske lige v tem tednu. Konec tedna čaka še dvojno avstrijsko gostovanje. V soboto bodo palice prekrižali z Lustenauom, dan pozneje še s Feldkirchom.

Olimpija, ki jo po novem kot trener vodi Jure Vnuk, bo v tem tekmovanju igrala le v soboto, ko bo gostovala pri Vipitenu trenerja Iva Jana in napadalca Jureta Sotlarja.

Alpska liga Torek, 16. januar

Red Bull Salzburg II : HDD Sij Acroni Jesenice 6:4

Wappis 14., 53., Kainz 18., 59., Klockl 40., Östling 60. (EN); Tavželj 7., Alagić 22., Čimžar 34., Logar 43.



EN-zadetek v prazen gol Sreda, 17. januar

Asiago – Red Bull Salzburg II

Fassa – Ritten Sobota, 20. januar

Lustenau – HDD Sij Acroni Jesenice

Vipiteno – HK SŽ Olimpija

KAC II – Kitzbuhel

Bregenzerwald – Fassa

Zell am See – Neumarkt

Ritten – Asiago

Gardena – Cortina Nedelja, 21. januar

Feldkirch – HDD Sij Acroni Jesenice

Red Bull Salzburg II – Val Pusteria