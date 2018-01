Železarji zmagoviti v Lustenauu, Olimpija poražena pri Vipitenu

Alpska liga, med 16. in 21. januarjem

Hokejisti Jesenic, ki so v začetku tedna izgubili s Salzburgom, so danes s 5:2 premagali Lustenau, v nedeljo pa jih čaka še gostovanje pri Feldkirchu. Olimpija je izgubila pri Vipitenu, ki ga vodi nekdanji trener zmajev Ivo Jan, zanj pa igra nekdanji hokejist zeleno-belega tabora Jure Sotlar.

Jeseničani zadnje tekme igrajo v gosteh, vse v Avstriji. Po porazu v Salzburgu so prišli do zmage pri Lustenauu, čaka pa jih še gostovanje pri Feldkirchu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija je v začetku tedna predstavila novega trenerja Jureta Vnuka, nato pa pozdravila še novega soigralca, gorenjskega napadalca Saša Rajsarja. Gorenjski napadalec je zmajem pomagal že nocoj v Italiji, kamor pa ni odpotoval prvi vratar Robert Kristan. Med vratnicama je stal Tilen Spreitzer, zbral 36 obramb, a to ni bilo dovolj, da bi preprečil nov poraz zmajev.

Zeleno-beli, ki so med slovenskimi klubi edini dali potnika za olimpijske igre - Andreja Hebarja - (Kristan je rezerva, prav tako železar Andrej Tavželj), pogrešajo Matica Kralja. Na jeseniški strani pa nekaj časa ne bodo mogli računati na pomemben člen v napadu Miho Brusa. Jeseničani so sicer v soboto s 5:2 premagali Lustenau in se utrdili na tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Za uvod v nov teden poraz pri Salzburgu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so teden v Alpski ligi odprli s porazom s 4:6 pri drugi ekipi Salzburga. Gorenjsko moštvo je v vodstvo popeljal kapetan Andrej Tavželj, a so gostitelji do konca tretjine izničili njihovo prednost in povedli. Adis Alagić in Tadej Čimžar sta v nadaljevanju Jeseničanom prinesla novo vodstvo, ki so ga domači tik pred drugim odmorom izničili.

V zadnjem delu je hitro zadel Miha Logar in železarji so spet vodili (4:3), a niso zdržali do konca. Druga ekipa Salzburga, ki postaja vse bolj nevarna, je v zadnjih minutah priredila preobrat, trikrat zadela (ob koncu tudi v prazno mrežo, saj so Jeseničani izenačenje na 5:5 lovili brez vratarja Clarka Saundersa) in se veselila zmage.

Rdeči biki so se povsem približali mestom za končnico, za temi zaostajajo le tri točke, a imajo kar šest odigranih tekem manj.

Alpska liga Sobota, 20. januar

Lustenau : HDD Sij Acroni Jesenice 2:5

Koczera 37., Putnik 57. (PP1); Alagić 36., Piispanen 44., Kalan 49. (PP2), Sodja 55. (SH1), Tomaževič 60.



Vipiteno : HK SŽ Olimpija 4:1

Felicetti 9. (PP1), Nygren 41., Kofler 47. (PP1), Mantinger 56. (PP2); Zorko 50.



KAC II : Kitzbuhel 1:6

Bregenzerwald : Fassa 6:5

Zell am See : Neumarkt 5:1

Ritten : Asiago 1:4

Gardena – Cortina



Torek, 16. januar

Red Bull Salzburg II : HDD Sij Acroni Jesenice 6:4

Wappis 14., 53., Kainz 18., 59., Klockl 40., Östling 60. (EN); Tavželj 7., Alagić 22., Čimžar 34., Logar 43. Sreda, 17. januar

Asiago : Red Bull Salzburg II 5:3

Fassa : Ritten 0:3 Nedelja, 21. januar

Feldkirch – HDD Sij Acroni Jesenice

Red Bull Salzburg II – Val Pusteria PP1 - zadetek z igralcem več, PP2 - zadetek z dvema igralcema več, SH1 - zadetek z igralcem manj, EN - zadetek v prazen gol