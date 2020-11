Olimpija se je okrepila, vrača se stari znanec

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice se po daljšem prisilnem počitku vračajo v tekmovalni ritem Alpske lige. Ljubljančane, ki bodo ob 17.30 pred praznimi tribunami Tivolija gostili Vipiteno, je do konca sezone 2021/22 okrepil Gal Koren. Zaigral bo že danes. Jeseničani bodo gostovali pri Feldkirchu.

Covid-19 je za nekaj časa ustavil slovenske aktivnosti v mednarodnem tekmovanju, v katerega se oba predstavnika vračata danes. Vodilni HK SŽ Olimpija, v taboru katerega so v zadnjih dveh tednih uradno potrdili le en pozitiven test na novi koronavirus, bodo gostili razigrani Vipiteno.

Italijansko moštvo je na nepopolni lestvici (številne ekipe so morale zaradi koronavirusa prestaviti več tekem) na drugem mestu, tik za Ljubljančani, ki so na sedmih tekmah Alpske lige šestkrat zmagali in enkrat remizirali. Zadnjo alpsko tekmo je Olimpija odigrala 24. oktobra.

Koren nadaljuje v zeleno-belem

Gal Koren znova v dresu Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Gal Koren. 28-letnik že od leta 2014 bolj ali manj igra v dresu Olimpije. Za zmaje je igral tudi lani, a po sezoni ni prišlo do dogovora o podaljšanju sodelovanja. Omenjalo se je selitev v Romunijo, a Koren se je naposled pridružil že tako močnemu ljubljanskemu moštvu. Dogovorili so se za sodelovanje do konca sezone 2021/22. Za zmaje bo igral že proti Vipitenu. "Lepo se je vrniti v zeleni dres in na tivolski led. Tu se počutim domače, ekipa je odlična in vzdušje v tej garderobi je vedno pozitivno. Veseli me, da liga kljub razmeram poteka naprej in se veselim novih tekem in zmag naše ekipe," je ob vrnitvi povedal Koren. Pri HK SŽ Olimpija so okrepili napad, v tem bo znova igral28-letnik že od leta 2014 bolj ali manj igra v dresu Olimpije. Za zmaje je igral tudi lani, a po sezoni ni prišlo do dogovora o podaljšanju sodelovanja. Omenjalo se je selitev v Romunijo, a Koren se je naposled pridružil že tako močnemu ljubljanskemu moštvu. Dogovorili so se za sodelovanje do konca sezone 2021/22. Za zmaje bo igral že proti Vipitenu. "Lepo se je vrniti v zeleni dres in na tivolski led. Tu se počutim domače, ekipa je odlična in vzdušje v tej garderobi je vedno pozitivno. Veseli me, da liga kljub razmeram poteka naprej in se veselim novih tekem in zmag naše ekipe," je ob vrnitvi povedal Koren.

Jeseničani gostujejo pri Feldkirchu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, med katerimi so potrdili 21 pozitivnih testov na novi koronavirus, so v četrtek odigrali prvo srečanje po treh tednih. V dvorani Podmežakla so s 4:1 premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, zvečer pa jih čaka prvo alpsko srečanje po skoraj mesecu dni, gostovali bodo pri Feldkirchu. Zadnjič so se za alpske točke potegovali 17. oktobra.

Alpska liga Sobota, 14. november

17.30 HK SŽ Olimpija - Vipiteno

19.30 Feldkirch - HDD Sij Acroni Jesenice

Bregenzerwald - Red Bull Juniors

Lustenau - Steel Wings Linz

Fassa - Gardena

Cortina - Pustertal Nedelja, 15. november

Feldkirch - Steel Wings Linz

Lestvica* 1. HK SŽ Olimpija 1 tekma – 12 točk

2. Vipiteno 2 - 10

3. Pustertal 2 - 10

4. Red Bull Juniors 2 - 9

5. Feldkirch 0 – 9

6. Gardena 2 – 8

7. Kitzbuhel 0 – 6

8. Asiago 3 – 6

9. Lustenau 2 - 6

10. Ritten 1 – 4

11. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 3

12. Fassa 2 – 3

13. EC KAC II 0 – 3

14. Cortina 0 – 1

15. Bregenzerwald 1 – 0

16. Steel Wings Linz 0 – 0 *V lestvico rednega dela so vštete tudi točke iz predtekmovanja, ne pa število tekem iz predtekmovanja; lestvica ni popolna, saj nekatera moštva še niso odigrala vseh predvidenih tekem predtekmovanja.

Preberite še