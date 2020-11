Olimpija se vrača doma, Jeseničani v gosteh

Covid-19 je za nekaj časa ustavil slovenske aktivnosti v mednarodnem tekmovanju, v katerega se oba predstavnika vračata danes. Vodilni HK SŽ Olimpija, v taboru katerega so v zadnjih dveh tednih uradno potrdili le en pozitiven test na novi koronavirus, bodo gostili razigrani Vipiteno.

Italijansko moštvo je na nepopolni lestvici (številne ekipe so morale zaradi koronavirusa prestaviti več tekem) na drugem mestu, tik za Ljubljančani, ki so na sedmih tekmah Alpske lige šestkrat zmagali in enkrat remizirali. Zadnjo alpsko tekmo je Olimpija odigrala 24. oktobra.

Jeseničani gostujejo pri Feldkirchu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, med katerimi so potrdili 21 pozitivnih testov na novi koronavirus, so v četrtek odigrali prvo srečanje po treh tednih. V dvorani Podmežakla so s 4:1 premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, zvečer pa jih čaka prvo alpsko srečanje po skoraj mesecu dni, gostovali bodo pri Feldkirchu. Zadnjič so se za alpske točke potegovali 17. oktobra.

Alpska liga Sobota, 14. november

17.30 HK SŽ Olimpija - Vipiteno

19.30 Feldkirch - HDD Sij Acroni Jesenice

Bregenzerwald - Red Bull Juniors

Lustenau - Steel Wings Linz

Fassa - Gardena

Cortina - Pustertal Nedelja, 15. november

Feldkirch - Steel Wings Linz

Lestvica* 1. HK SŽ Olimpija 1 tekma – 12 točk

2. Vipiteno 2 - 10

3. Pustertal 2 - 10

4. Red Bull Juniors 2 - 9

5. Feldkirch 0 – 9

6. Gardena 2 – 8

7. Kitzbuhel 0 – 6

8. Asiago 3 – 6

9. Lustenau 2 - 6

10. Ritten 1 – 4

11. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 3

12. Fassa 2 – 3

13. EC KAC II 0 – 3

14. Cortina 0 – 1

15. Bregenzerwald 1 – 0

16. Steel Wings Linz 0 – 0 *V lestvico rednega dela so vštete tudi točke iz predtekmovanja, ne pa število tekem iz predtekmovanja; lestvica ni popolna, saj nekatera moštva še niso odigrala vseh predvidenih tekem predtekmovanja.

Preberite še