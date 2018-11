Olimpija pričakuje Avstrijce

Ljubljanska HK SŽ Olimpija se v tekmovalni ritem vrača na domačem ledu. Ob 19.15 bo gostila 12. Kitzbühel in po dveh ničlah pred premorom poskušala vknjižiti nove točke.

Zmaji, ki zasedajo četrto mesto, bodo konec tedna odpotovali na mini avstrijsko turnejo. V soboto bodo palice prekrižali z Lustenauom, v nedeljo pa še s Feldkirchom.

Pance zaigral, Jeseničani ugnali Lustenau

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na zadnji tekmi pred premorom pustošili pri Zell am Seeju, kjer so zmagali s kar 12:2 in končali serijo štirih zaporednih porazov. Slavili so tudi na uvodnem srečanju po premoru.

V gosteh so strli drugouvrščeni Lustenau, za katerim je boleča sobota. Na predarlskem derbiju je proti velikemu tekmecu Feldkirchu, ki ga vodi Nik Zupančič, izgubil s kar 1:6. Avstrijci so zdaj priznali premoč še železarjem, za katere je prvič zaigral povratnik na Gorenjskem Eric Pance.

Jeseničani so z zmago z osmega vsaj začasno skočili na peto mesto. Foto: Sportida

Jeseničani so v deveti minuti ob številčni premoči povedli prek kanadskega napadalca Philippa Paradisa, a so se domači hitro vrnili in ugnali Clarka Saundersa. Novo vodstvo je slovenskim državnim prvakom zagotovil Miha Brus, ki je pozneje zadel še drugič (za 3:2). Po njegovem drugem zadetku gorenjsko moštvo vodstva ni več spustilo iz rok. Na 4:2 je zvišal Blaž Tomaževič. Gostitelji so nato sicer znižali, a je vse dvome o zmagovalcu razblinil Nik Pem, ki je v 54. minuti postavil končnih 5:3. Železarji so sprožili 34 strelov, Avstrijci le 21.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ob 18. uri bodo gostili Bregenzerwald.

Alpska liga, med 13. in 15. novembrom

Lestvica

Preberite še: