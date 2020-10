Jan Drozg že med zeleno-belimi

Hokejistom HK SŽ Olimpija se je na sredinem treningu prvič pridružil tudi najnovejši član Jan Drozg, ki bo zmajem do nadaljnjega pomagal kot posojeni igralec Pittsburgh Penguins. Štajerec bo za ljubljansko moštvo, katerega strokovni štab naj bi okrepil Kari Savolainen, najverjetneje zaigral na četrtkovi povratni tekmi Alpske lige proti drugi ekipi Celovca, na kateri bodo branili tri zadetke prednosti (4:1). Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo pri drugi ekipi Linza potrjevali vlogo favorita, na uvodnem srečanju so zmagali s 5:0.

Jan Drozg je v sredo opravil prvi trening z Olimpijo. Zamik sezon onkraj Atlantika, tako liga NHL kot AHL se pred januarjem ne bosta začeli, je napadalca Jana Drozga zadržal v domovini. Franšiza Pittsburgh Penguins, s katero je Štajerec lani podpisal triletno vstopno pogodbo, in HK SŽ Olimpija sta si v nepredvidljivih časih segla v roko in se dogovorila za sodelovanje. Drozg bo tako do nadaljnjega kot posojeni igralec Pittsburgh Penguins pomagal Ljubljančanom. Pri tem ima moštvo Pittsburgh Penguins za čas trajanja pogodbe možnost, da 21-letnika do določenega datuma oziroma pod določenimi pogoji vpokliče nazaj v svoje moštvo.

Drozg je po opravljenem testiranju na novi koronavirus v sredo opravil prvi trening s svojimi soigralci in bo najverjetneje v kadru Olimpije na četrtkovi tekmi Alpske lige proti drugi ekipi Celovca.

Olimpija bo v četrtek branila prednost s prve tekme (4:1). Za zdaj na mestu glavnega trenerja ostaja Gregor Polončič. Kot mentor oziroma svetovalec naj bi se zmajem kmalu pridružil Kari Savolainen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prednost treh zadetkov

Na tej bodo zeleno-beli branili tri zadetke prednosti z uvodnega srečanja s Korošci, ki so ga dobili s 4:1. Sistem predtekmovanja letošnje sezone namreč določa, da točke podelijo šele po seštevku medsebojnih obračunov dveh ekip. Olimpija je prvi par točk vpisala po dveh derbijih z Jesenicami, na katerih je zmagala s skupnim seštevkom 8:3.

Če bi v igralskem kadru v četrtek že lahko videli nov obraz, pa novosti v trenerskem štabu v četrtek še ne gre pričakovati. Obračun bosta vodila Gregor Polončič in Matic Kralj. Uradne odločitve o tem, kdo bo v prihodnje trenerski šef Olimpije, namreč še ni. Naj pa bi s svojim znanjem in izkušnjami ljubljanskemu kolektivu pomagal stari znanec slovenskega hokeja Kari Savolainen.

Sašo Rajsar se je vrnil v rdeči dres. Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

Jeseničani po točke v Avstrijo

Še večjo prednost kot Olimpija bodo v četrtek branili člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki bodo gostovali pri drugi ekipi Linza. Na uvodnem medsebojnem obračunu so Avstrijce premagali s 5:0, tako da bi jim prve točke sezone lahko odneslo le presenečenje.

Tudi v moštvu Mitje Šivica je "nov" obraz. V rdeči dres se je po treh letih vrnil Sašo Rajsar. Dvaintridesetletni napadalec, eden najbolj izkušenih mož v gorenjskem kolektivu, je na dvotedenski preizkušnji.

Jeseničani bodo po tekmi z Linzem II zadnji del predtekmovanja opravili proti drugi celovški ekipi, pri kateri bodo gostovali v soboto, Olimpija pa bo takrat gostila Linz.

Alpska liga Sreda, 14. oktober

Bregenzerwald – Kitbuhel /1:5/ Četrtek, 15. oktober

19.15 HK SŽ Olimpija – EC KAC II /4:1/

19.00 Steel Wings Linz – HDD Sij Acroni Jesenice /0:5/

Feldkirch – Lustenau /3:4/

Vipiteno – Red Bull Juniors /2:3/

Val Pusteria – Ritten /4:6/

Fassa – Gardena // rezultat prve tekme; ekipa točke dobi po seštevku dveh tekem.

