Konec odmora, Jeseničani na zahtevnem gostovanju pri ranjenih Avstrijcih

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na zadnji tekmi pred premorom pustošili pri Zell am Seeju, kjer so zmagali s kar 12:2 in končali serijo štirih zaporednih porazov.

Na zmagoviti poti bodo poskušali ostati pri severnih sosedih. Čakaj jih zahteven tekmec, drugouvrščeni Lustenau, za katerim je boleča sobota. Na predarlskem derbiju je proti velikemu tekmecu Feldkirchu, ki ga vodi Nik Zupančič, izgubil s kar 1:6. Kako se bodo osmi železarji znašli pri ranjenih Avstrijcih? Po torkovi tekmi bodo Jeseničani v soboto ob 18. uri gostili Bregenzerwald.

Olimpija bo v sredo gostila Kitzbuhel. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Olimpija pred dvema tekmama ob koncu tedna igra doma

Ljubljanska HK SŽ Olimpija se bo v tekmovalni ritem vrnila v sredo na domačem ledu. Ob 19.15 bo gostila Kitzbühel in po dveh ničlah poskušala vknjižiti nove točke. Zmaji, ki zasedajo četrto mesto, bodo konec tedna nato odpotovali na mini avstrijsko turnejo. V soboto bodo palice prekrižali z Lustenauom, v nedeljo pa še s Feldkirchom.

Alpska liga, med 13. in 15. novembrom

Lestvica

