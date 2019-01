Olimpija gosti derbi, Jeseničani v Italijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančani so v sredo s 7:3 odpravili zadnjo Fasso, vknjižili 11. zaporedno zmago Alpske lige in skočili na drugo mesto. Zeleno-beli tabor se zaveda, da si za podaljšanje niza ne bo smel privoščiti napak in hkrati računati na kakšno napako tekmeca, ki sta ga na 29 tekmah premagala le dva nasprotnika. Na prvi medsebojni tekmi je Olimpija Val Pusterii priznala premoč z 1:4.

Jeseničani se po dveh porazih v tem tekmovanju odpravljajo v Italijo, kjer bodo gostovali pri sosedu na lestvici Gardeni. Na novembrskem srečanju so Italijani v Podmežakli zmagali s 3:1.

Po sobotnih tekmah železarje čakata dve tekmi z drugo ekipo Salzburga, v torek bodo gostovali v Avstriji, v soboto, 19. januarja, ob 18. uri pa bodo gostitelji oni. Olimpija bo v tem tekmovanju spet aktivna v četrtek, ko bo gostovala pri Zell am Seeju.

Alpska liga, 12. januar

Lestvica

Preberite še: