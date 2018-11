Na Jesenicah nekdanji selektor proti nekdanjemu pomočniku, Olimpija v Italiji

Hokejisti Jesenic so po nedeljskem porazu na derbiju z Olimpijo pod vodstvom novega (začasnega) trenerja Aleša Burnika v sredo pričakovano premagali Zell am See (4:1). V soboto jih čaka precej bolj zahteven tekmec. V Podmežaklo prihaja tretje moštvo lige Feldkirch, ki ga vodi nekdanji trener gorenjskega društva Nik Zupančič.

Na Gorenjskem so pred dvobojem ob koncu praznovanja 70. obletnice jeseniškega hokeja pod strop dvignili zastave vseh let, v katerih so osvojili naslove državnega prvaka, tudi tisto iz leta 1974, ko se je sicer veselila Olimpija.

Kako se bodo železarji znašli proti Feldkirchu, s katerim so palice enkrat v tej sezoni že prekrižali? Konec septembra so gostovali v Avstriji in izgubili z 1:2. Edini zadetek je prispeval Gašper Glavič, ki se je poškodoval na derbiju in v sredo ni mogel pomagati ekipi. Zaradi poškodb so manjkali tudi Gašper Korošec, Nik Pem in Philippe Paradis.

Ljubljančani pri Milanu

Na papirju lažje delo čaka člane Olimpije, spodbujene z zadnjima zmagama nad kolektivoma, ki se bosta merila v Podmežakli. V soboto bodo gostovali pri Milanu, za katerega igra še lani član zeleno-bele vrste, branilec Maks Selan. Italijani so na 18 tekmah zbrali le tri zmage, kar zadostuje za 15. mesto, Ljubljančani so peti. Olimpija bo gostovala pri ekipi z dna lestvice Milanu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Moštvi sta se srečali že septembra, ko je Olimpija doma slavila s 6:0

Alpska liga, 1. in 2. december

Lestvica

